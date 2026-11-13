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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 20:15

Marco Rubio tacha de "falsa e ilegítima" a la CPI y defiende el "expansionismo" de EE.UU.

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Washington, 13 nov (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este viernes de "falsa e ilegítima" a la Corte Penal Internacional (CPI) por, a su juicio, vulnerar la soberanía de su país, en un discurso en el que defendió la ambición "expansionista" de Estados Unidos como parte de su identidad histórica.

Por EFE
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Durante su intervención ante la Convención Nacional de Abogados de la Sociedad Federalista, celebrada en Washington, Rubio sostuvo que el derecho internacional es actualmente "un instrumento de las élites" para promover sus propios intereses y cuestionó que tribunales no electos puedan investigar, procesar y encarcelar a ciudadanos estadounidenses conforme a leyes que su país no acepta ni controla.

"Creen que tienen derecho a gobernar a todo el mundo, pero no rinden cuentas ante nadie", afirmó el secretario de Estado, quien volvió a cuestionar la legitimidad de la CPI y defendió las sanciones impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra ese organismo en febrero de 2025.

Estados Unidos, que no es firmante del tratado que creó la CPI, rechaza las investigaciones del tribunal sobre presuntos delitos cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán y por autoridades israelíes en Gaza.

Estas últimas llevaron a la Corte a emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aliado de Trump.

En el mismo discurso, Rubio reivindicó además que Estados Unidos ha sido, desde su fundación, "una nación de ambición incontenible".

"La historia de nuestra nación y de nuestro pueblo rebosa de un afán por expandirse, crecer, explorar y conquistar, por reivindicar nuevos territorios", aseguró.

Sus declaraciones llegan tras la dura derrota de los republicanos en las últimas elecciones legislativas, atribuida a la impopular guerra de Irán, y en un momento en que Rubio suena como posible sucesor de Trump en la candidatura presidencial de ese partido en 2028.

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