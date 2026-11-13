Marruecos investiga si las salsas de tomate españolas ejercen competencia desleal

El ministerio anunció en una nota que la investigación, iniciada el jueves, abarca las salsas de tomate listas para el consumo, destinadas a los hogares, la restauración y la industria agroalimentaria, aunque excluye expresamente el kétchup.

El procedimiento responde a una solicitud presentada por la Federación de las Industrias de Conservas de Productos Agrícolas de Marruecos (FICOPAM) en nombre de tres empresas que operan en el país y que representan conjuntamente el 90 % de la producción marroquí de salsas de tomate.

Según los productores demandantes, las importaciones españolas han seguido una tendencia creciente desde 2023 y se ofrecen a precios inferiores a los registrados en el mercado nacional. Las empresas consideran que esta evolución podría debilitar los indicadores económicos del sector marroquí y perjudicar la producción local.

Tras un primer examen del expediente, el Ministerio consideró que los elementos aportados están suficientemente documentados para justificar la apertura de la investigación.

Su decisión no supone una constatación de competencia desleal.

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Sin embargo, el Ministerio deberá recabar y verificar la información facilitada por productores y exportadores españoles, importadores marroquíes e industriales nacionales, con el fin de determinar la posible existencia de un margen de competencia desleal, su magnitud y sus efectos sobre la producción local.

La investigación marroquí se abrió el mismo día en que las principales organizaciones representativas del sector productor de tomate de España, Francia, Italia, Portugal y Polonia lanzaron la campaña de comunicación 'We Tomato Europe', para que ciudadanos, empresas, asociaciones e instituciones respalden este producto frente al de Marruecos.