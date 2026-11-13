Más de 35 militares presos cumplen 96 horas de huelga de hambre en Venezuela, según ONG

Tras cuatro días en huelga de hambre, Human Rights Watch (HRW) informó hoy que ha recibido "reportes preocupantes" sobre la situación de los reclusos.

"Urge verificar su salud y garantizar atención médica, agua, y visitas", publicó en X la directora de la división de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, quien pidió la liberación "cuanto antes" de "todas las personas detenidas arbitrariamente".

El CLIPP también exigió la atención médica para los reclusos, así como el acceso a agua y demás requerimientos para garantizar su integridad física, luego de publicar un video de Milagros Astudillo, esposa de uno de los presos de Ramo Verde, centro penitenciario recordado por haber albergado entre 2014 y 2017 al opositor venezolano y líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, actualmente exiliado en España.

"Nos llega información, de manera extraoficial, que ya hay varios en estado de descompensación", advirtió Astudillo, quien alertó que los detenidos en huelga "siguen sin acceso al baño y la hidratación".

Los 36 militares -entre ellos dos mujeres- iniciaron la huelga de hambre como una "medida extrema de protesta pacífica y legítima" para denunciar la permanencia en prisión de detenidos que ya cumplieron su condena, la existencia de expedientes sin tribunal asignado y la "paralización injustificada" de recursos de apelación, según un comunicado compartido a EFE.

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Asimismo, indicaron que la huelga se mantendrá de "manera indefinida hasta que se constituyan mesas de trabajo efectivas, verificables" y se den respuestas concretas a la excarcelación, regularización procesal y asignación inmediata de los tribunales competentes para la totalidad de los procesados.

Además, exigieron el establecimiento de un canal directo de comunicación y verificación con la mesa de negociación -en referencia al diálogo entre el chavismo y un sector opositor- para incorporar formalmente la causa de los presos políticos militares y lograr su liberación, sea "mediante medidas cautelares, beneficios procesales o vías alternativas de resolución".

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, contabiliza 321 detenidos en el país, de los cuales 181 son civiles y 140 militares, según un boletín publicado el miércoles con fecha de corte hasta el 9 de noviembre.

En agosto pasado, Delcy Rodríguez aseguró que 1.046 venezolanos habían sido liberados desde enero de 2026, cuando comenzó un proceso de excarcelaciones de presos políticos, que se ha mantenido durante el año, pocos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en un ataque militar en Caracas.

El Gobierno niega que haya personas detenidas por estos motivos y suele intercambiar las palabras y decir que son políticos presos.