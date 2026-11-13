Más de 40 líderes europeos pactan blindar las fronteras y aumentar retornos de irregulares

El texto, impulsado conjuntamente por Italia, el Reino Unido y Dinamarca, fue adoptado el jueves pero difundido el viernes.

Parte del compromiso de reforzar la cooperación europea en materia de gestión de fronteras, lucha contra el tráfico de migrantes, prevención de las salidas irregulares, retornos y de las llamadas "soluciones innovadoras", que en la jerga europea alude a iniciativas como la creación de centros de deportación en terceros países.

Ante las amenazas híbridas y el uso de los flujos migratorios con fines instrumentales, los firmantes abogan por un enfoque integral en toda la ruta migratoria que ayude a combatir las mafias de tráfico de personas y consolidar el descenso en las llegadas.

Entre otros ámbitos, pone el foco en la dimensión exterior de la migración y pide reforzar los acuerdos con países de origen y tránsito para frenar las salidas y agilizar las devoluciones.

Apuntan asimismo a las herramientas e incentivos para garantizar que las personas sin derecho a permanecer en Europa puedan ser devueltas de manera efectiva, de conformidad con el derecho internacional.

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Entre los puntos destacados en la declaración se incluyen la preparación y la respuesta para la integridad fronteriza, incluido el uso de herramientas como los sistemas de alerta temprana para predecir y gestionar los flujos e identificar riesgos de seguridad emergentes.

Por otra parte, apuesta por hacer frente a la desinformación, exponiendo los peligros de los cruces ilegales y contrarrestando las falsas narrativas.

Otro elemento en el que incide es la necesidad de trabajar juntos en origen, apoyando a los migrantes y a los países de origen y tránsito para evitar los viajes hacia Europa.

Considera además que hay que aumentar el flujo de información entre las fronteras contra las redes de traficantes.

La declaración concluye señalando que el seguimiento de estos compromisos se retomará en la próxima cumbre de la CPE, que tendrá lugar en Suiza la próxima primavera.