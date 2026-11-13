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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 05:40

Megaspeed dice que colaborará con EE. UU. en investigación sobre desvío de chips a China

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Bangkok, 13 nov (EFE).- La empresa singapurense Megaspeed aseguró en un nuevo comunicado que está dispuesta a seguir colaborando con las autoridades estadounidenses en las investigaciones sobre el supuesto desvío de chips desde su compañía a China, después de ser señalada por ser donde trabajaba la presunta espía relacionada con Jensen Huang, quien ayer dimitió de su cargo al frente de Nvidia.

Por EFE
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La empresa defendió en un comunicado fechado la víspera y colgado en su web que "se toma muy en serio" las leyes de control de exportaciones de Washington, y detalla que Megaspeed ya "ha cooperado en las inspecciones realizadas por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE. UU., y está preparada para colaborar plenamente con cualquier otra autoridad gubernamental" del país.

Megaspeed se pronunció en paralelo a la dimisión ayer del consejero delegado y cofundador de Nvidia, Jensen Huang, en medio del terremoto en la empresa por la revelación de una relación sentimental con una supuesta espía china, Alice Huang, exejecutiva de la compañía singapurense, señalada por presuntos envíos de chips no autorizados a China.

La empresa de Singapur asegura en el comunicado que "ha contratado a un destacado bufete de abogados estadounidense para que dirija un censo exhaustivo de sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) y verifique de forma independiente sus prácticas de cumplimiento en materia de control de exportaciones".

Megaspeed, que ofrece servicios de computación en la nube especializados en inteligencia artificial (IA) y es reconocida por Nvidia como "cloud partner", lo que le permite adquirir sus GPU, también señaló que "se compromete a demostrar, mediante acciones concretas, que opera de manera responsable, transparente y conforme a las leyes estadounidenses".

Alice Huang, también conocida como Huang Lee, habría utilizado, según una investigación de The New York Times, sus conexiones con Jensen Huang para exportar a China procesadores avanzados sujetos a restricciones a través de la empresa singapurense, unas acusaciones que investigan tanto las autoridades estadounidenses como las de la próspera ciudad-Estado asiática.

Singapur, por su parte, indicó el jueves en un comunicado enviado a EFE que la Policía y Aduanas del país comenzaron una "investigación independiente", sin petición de terceros, sobre Megaspeed en febrero de 2025 por "posibles declaraciones falsas sobre la compra de servidores y otras ofensas" y acusó a Estados Unidos de apenas colaborar en las investigaciones.

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