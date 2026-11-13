Merz recibirá en Berlín al emir de Catar para hablar de la estabilidad en Oriente Medio

Según informó en un comunicado el portavoz gubernamental Sebastian Hille, Merz recibirá al emir en la Cancillería Federal el próximo viernes 20 de noviembre a las 13.00 GMT para tener un encuentro centrado en "las relaciones bilaterales, el compromiso común con la estabilidad sostenible en Oriente Medio y aspectos económicos".

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán considera a Catar "uno de los más importantes socios de Alemania por su comprometida política exterior", en una región de relevancia internacional como Oriente Medio.

Esa región se ha visto golpeada este año por la guerra en Irán y sus consecuencias geopolíticas y económicas, que incluyen, entre otras cosas, un encarecimiento del los hidrocarburos que se ha hecho notar en la economía alemana, la mayor de Europa y la tercera a nivel mundial.

La visita del emir a la capital alemana coincidirá con la celebración del noveno foro económico germano-ucraniano que acogerá Berlín el próximo viernes, un día después de que la capital alemana sea escenario de una reunión de la Coalición de Voluntarios convocada por el jefe del Gobierno de Alemania.

Dicha coalición es una agrupación de una treintena de países, incluido España, coordinados en su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa, cuyos esfuerzos comprenden también la preparación de una fuerza multinacional que pueda desplegarse en Ucrania en caso de producirse un alto el fuego.