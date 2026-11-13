México desarrollaría con empresas de IA una aplicación médica y programas de diagnóstico

Ciudad de México, 13 nov (EFE).- El Gobierno de México desarrolla junto con empresas de inteligencia artificial (IA) como OpenAI una aplicación médica oficial y programas para fortalecer los diagnósticos clínicos en el sistema público, informó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue cuestionada sobre su reciente reunión con el cofundador de OpenAI, Greg Brockman, y confirmó que la Secretaría de Salud dialoga con esa y otras compañías del sector.

La gobernante detalló que el primer eje del proyecto consiste en emplear la IA para interpretar radiografías, resonancias magnéticas y mastografías, así como para apoyar intervenciones quirúrgicas, con el fin de reducir los tiempos de diagnóstico.

"Es evidentemente un apoyo a los médicos radiólogos, los médicos que se dedican a la interpretación de imágenes, se usa ya en todo el mundo y nosotros queremos no quedarnos atrás y que avancemos", señaló.

El segundo objetivo responde a la preocupación del Ejecutivo por el uso masivo de herramientas abiertas y gratuitas como ChatGPT o Gemini para resolver dudas médicas o buscar apoyo psicológico, especialmente entre los jóvenes.

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"Nuestra preocupación es que están contestando, incluso muchos jóvenes las utilizan para orientación psicológica", advirtió Sheinbaum.

Señaló que, según datos proporcionados por las propias empresas, alrededor de quince millones de personas en el país recurren a la IA por motivos de salud.

Para atender este fenómeno, la Secretaría de Salud trabaja con firmas tecnológicas en una aplicación propia integrada al futuro Servicio Universal de Salud que garantice el resguardo de los datos personales y evite recomendaciones con implicaciones negativas.

"El objetivo es que todo el Servicio Universal de Salud que estamos desarrollando pueda tener una aplicación propia que utilice inteligencia artificial con la garantía de que los datos de las personas van a estar resguardados", subrayó.

Cuestionada sobre si esta iniciativa implicaría limitar las respuestas médicas en plataformas comerciales abiertas, la presidenta respondió que podría avanzar en esa dirección y aclaró que la herramienta pública contará con respaldo profesional.

"La inteligencia artificial no debería recetar un medicamento, puede dar orientaciones generales y ya con apoyo médico puede dar orientación de la utilización de un medicamento", concluyó.

Las declaraciones se producen después de que Sheinbaum se reuniera esta semana con el cofundador de OpenAI, Greg Brockman, dentro de la estrategia del Gobierno mexicano para atraer alianzas tecnológicas y desarrollar capacidades propias en inteligencia artificial aplicadas a la salud y la gestión pública.