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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 19:30

México pedirá en APEC reglas comerciales estables y descarta un tratado con Pekin pronto

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Ciudad de México, 13 nov (EFE).- México considera factible avanzar hacia acuerdos económicos para los próximos dos años con las economías del Pacífico, aunque no prevé un tratado de libre comercio con China a corto plazo, afirmó este viernes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Por EFE
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El funcionario explicó que México propondrá "mayor estabilidad y previsibilidad" en las reglas comerciales durante las reuniones del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China, donde acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo lo que vería es la posibilidad de avanzar hacia acuerdos para el 2027 y 2028, ese es el objetivo. Yo pienso que eso es factible”, declaró Ebrard tras participar en el inicio de la campaña comercial de descuentos en México: El Buen Fin.

Señaló que el propósito es encontrar reglas que permitan dar certidumbre a empresas y gobiernos entre economías con estrategias diferentes.

Describió a China como "más favorable al libre comercio y a Estados Unidos con preocupaciones más proteccionistas".

“Lo que queremos lograr es que tenga un límite y que haya una cierta capacidad de predicción de las empresas y de los gobiernos”, expresó.

Además descartó que México busque formar un bloque que haga contrapeso a Washington y argumentó que al país "le conviene una buena relación entre sus socios", pues vende mucho a Estados Unidos y compra productos de China, Vietnam y otras economías asiáticas.

Sobre la posibilidad de negociar un acuerdo comercial con Pekín, puntualizó que "no está previsto en el corto plazo un tratado de libre comercio”.

Según la agenda anunciada, Sheinbaum participará el martes en el CEO Summit ante más de 1.000 empresarios y ese mismo día por la tarde se celebrará una bilateral con China.

El jueves intervendrá en la sesión de líderes de APEC y Ebrard también mencionó reuniones con Canadá, Vietnam, Singapur y el Fondo Monetario Internacional.

Respecto a Estados Unidos, Ebrard aseguró que continúan los contactos comerciales con normalidad y que Washington no le ha comunicado cambios en sus decisiones, al responder a una pregunta sobre declaraciones del presidente Donald Trump relacionadas con las caravanas de migrantes.

“No tengo previsto ni me lo han hecho saber un cambio en las decisiones de Estados Unidos respecto a estos temas todavía, no hay ninguna señal en ese sentido”, sostuvo.

El funcionario indicó que mantiene comunicación con el embajador Jamieson Greer y sus contrapartes comerciales, y además, estimó que en China tendrá oportunidad de dialogar con representantes de Estados Unidos.

Insistió en que, hasta ahora, la migración no ha escalado a las negociaciones comerciales.

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