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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 21:45

México y Perú estrechan la cooperación en investigación sobre violencia contra las mujeres

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Ciudad de México, 13 nov (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este viernes que se reunió con funcionarios judiciales y fiscales de Perú para intercambiar prácticas de investigación de la violencia contra las mujeres y atención a las víctimas.

Por EFE
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El encuentro se celebró en el Parque Nacional de la Justicia, con el acompañamiento del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), según un comunicado de la Fiscalía mexicana.

Los participantes abordaron la atención, investigación y presentación ante la justicia de delitos de violencia contra las mujeres, así como la trata y el tráfico de personas.

Durante la jornada se expusieron estrategias para identificar y rescatar víctimas, obtener órdenes de aprehensión, desarticular estructuras delictivas y proporcionar atención integral con perspectiva de género.

El fiscal especializado de Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez, destacó la necesidad de colaborar para mejorar las investigaciones y el acceso de las mujeres a la justicia.

“Tenemos fenómenos comunes que no reconocen fronteras porque sabemos cómo se desarrolla hoy la criminalidad”, afirmó.

La Agencia de Investigación Criminal abordó los procedimientos de investigación de campo, las entrevistas a víctimas y la coordinación con el Ministerio Público.

En particular, destacó la necesidad de identificar las condiciones de cada persona, recurrir a intérpretes cuando sea necesario y evitar estereotipos o prejuicios durante las diligencias.

La FGR también compartió su experiencia en la incorporación de la perspectiva de género a sus políticas internas, mecanismos de atención y capacitación.

En ese ámbito, se subrayó la importancia de disponer de diagnósticos actualizados, información desagregada, presupuesto y personal especializado.

La directora ejecutiva del CEJA, Ana Dulce Aguilar García, señaló el valor del intercambio entre países que comparten diversidad cultural, mientras que Thomas Hellmann, de la GIZ, destacó las visitas de la delegación a instituciones federales y estatales mexicanas.

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