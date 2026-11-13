Microsoft detecta "avances adicionales" en la recuperación de su servicio en Asia

"Hemos logrado avances adicionales en la recuperación del servicio, completando acciones de recuperación en partes de la infraestructura afectada en la región de Asia-Pacífico", ha informado el gigante tecnológico en su web y en la red X.

La plataforma de Microsoft, que aúna herramientas de trabajo muy populares como Outlook, Teams, Word y Excel, sigue afectada por problemas en todo el mundo y sus usuarios no pueden acceder con normalidad a estas aplicaciones, que incluyen correo electrónico, gestión de reuniones o su asistente de inteligencia artificial.

La compañía ha precisado que "el tráfico se está restableciendo gradualmente" y asegura que se están observando "mejoras en aspectos clave para los clientes, como el acceso a los buzones de correo y el procesamiento de los correos electrónicos retrasados".

Advierte de que sin embargo, "es posible que algunos usuarios sigan experimentando incidencias intermitentes".

"Nuestro objetivo ahora es extender estas acciones de recuperación a la infraestructura afectada de otras regiones, mientras continuamos con los esfuerzos de estabilización y añadimos capacidad de soporte para mejorar la continuidad y estabilidad del servicio", indica la compañía.

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Microsoft indica al mismo tiempo que la reducción de las colas y los correos electrónicos acumulados sigue siendo una prioridad y señala que se mantiene vigente la ampliación del periodo de espera (timeout) del correo electrónico a 48 horas para ayudar a proteger los mensajes retrasados mientras se normaliza su entrega.

El origen de esta crisis reside en una caída de Exchange Online, el motor de correo electrónico en la nube de la tecnológica, un fallo que se ha propagado en cascada a todos los servicios que dependen de Exchange para consultar buzones, calendarios, permisos o archivos compartidos.

En su última actualización, puntualiza que en Microsoft Teams la mayoría de las funcionalidades principales no se ven afectadas, incluidas la incorporación a llamadas y reuniones, chats grupales y mensajes en los canales, pero sí se ven impactados aquellos escenarios que dependen de Exchange Online, como errores en el calendario o fallos en la creación de eventos en directo o virtuales.