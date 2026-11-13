ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
31º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 09:15

Microsoft detecta "avances adicionales" en la recuperación de su servicio en Asia

Imagen sin descripción

Madrid, 13 nov (EFE).- Microsoft ha logrado "avances adicionales" en la recuperación del servicio en parte de su infraestructura afectada en la región de Asia-Pacífico y está restableciendo el tráfico de manera gradual tras haber sufrido este jueves un colapso global.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Hemos logrado avances adicionales en la recuperación del servicio, completando acciones de recuperación en partes de la infraestructura afectada en la región de Asia-Pacífico", ha informado el gigante tecnológico en su web y en la red X.

La plataforma de Microsoft, que aúna herramientas de trabajo muy populares como Outlook, Teams, Word y Excel, sigue afectada por problemas en todo el mundo y sus usuarios no pueden acceder con normalidad a estas aplicaciones, que incluyen correo electrónico, gestión de reuniones o su asistente de inteligencia artificial.

La compañía ha precisado que "el tráfico se está restableciendo gradualmente" y asegura que se están observando "mejoras en aspectos clave para los clientes, como el acceso a los buzones de correo y el procesamiento de los correos electrónicos retrasados".

Advierte de que sin embargo, "es posible que algunos usuarios sigan experimentando incidencias intermitentes".

"Nuestro objetivo ahora es extender estas acciones de recuperación a la infraestructura afectada de otras regiones, mientras continuamos con los esfuerzos de estabilización y añadimos capacidad de soporte para mejorar la continuidad y estabilidad del servicio", indica la compañía.

Microsoft indica al mismo tiempo que la reducción de las colas y los correos electrónicos acumulados sigue siendo una prioridad y señala que se mantiene vigente la ampliación del periodo de espera (timeout) del correo electrónico a 48 horas para ayudar a proteger los mensajes retrasados mientras se normaliza su entrega.

El origen de esta crisis reside en una caída de Exchange Online, el motor de correo electrónico en la nube de la tecnológica, un fallo que se ha propagado en cascada a todos los servicios que dependen de Exchange para consultar buzones, calendarios, permisos o archivos compartidos.

En su última actualización, puntualiza que en Microsoft Teams la mayoría de las funcionalidades principales no se ven afectadas, incluidas la incorporación a llamadas y reuniones, chats grupales y mensajes en los canales, pero sí se ven impactados aquellos escenarios que dependen de Exchange Online, como errores en el calendario o fallos en la creación de eventos en directo o virtuales.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Nacionales
Se entrega Marco Aurelio González ante la Policía Nacional por caso Ueno Bank
Ver más
05
Policiales
Estos son los 18 vehículos de lujo incautados recientemente en el caso Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar