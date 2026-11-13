Mueren dos palestinos por ataque israelí con proyectil de artillería en el centro de Gaza

El centro sanitario, adonde fueron trasladadas las víctimas, no ha facilitado la identidad de los fallecidos.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí afirmó que sus tropas en el centro de Gaza identificaron este viernes a "sospechosos" en la zona de la Línea Amarilla, algunos de los cuales estaban "manipulando el terreno" y se acercaron a los soldados "de una manera que suponía una amenaza".

Según el Ejército, los soldados abrieron fuego "para alejar a los sospechosos" y, al no retirarse, volvieron a disparar. "Los detalles del incidente están siendo revisados", añadió en su respuesta, que no menciona el uso de artillería ni el ataque contra un edificio.

Las tropas israelíes del Mando Sur "permanecen desplegadas en la zona de acuerdo con el acuerdo y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata", agregó.

La Línea Amarilla marca la zona de Gaza bajo control israelí a la que se replegaron sus tropas tras el alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

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Durante esa tregua, el Ejército israelí ha matado a más de 1.600 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.