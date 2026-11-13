ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
38º
Ahora
ver más
38º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
19º
Máx
38º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
22º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 16:40

Mueren dos palestinos por ataque israelí con proyectil de artillería en el centro de Gaza

Imagen sin descripción

Gaza, 13 nov (EFE).- Dos palestinos murieron y más de diez resultaron heridos este viernes después de que un proyectil de artillería israelí alcanzara un apartamento en las Torres Al Astal, un complejo residencial de Deir al Balah (centro de la Franja de Gaza), según el hospital Mártires de Al Aqsa de esa localidad.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El centro sanitario, adonde fueron trasladadas las víctimas, no ha facilitado la identidad de los fallecidos.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí afirmó que sus tropas en el centro de Gaza identificaron este viernes a "sospechosos" en la zona de la Línea Amarilla, algunos de los cuales estaban "manipulando el terreno" y se acercaron a los soldados "de una manera que suponía una amenaza".

Según el Ejército, los soldados abrieron fuego "para alejar a los sospechosos" y, al no retirarse, volvieron a disparar. "Los detalles del incidente están siendo revisados", añadió en su respuesta, que no menciona el uso de artillería ni el ataque contra un edificio.

Las tropas israelíes del Mando Sur "permanecen desplegadas en la zona de acuerdo con el acuerdo y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata", agregó.

La Línea Amarilla marca la zona de Gaza bajo control israelí a la que se replegaron sus tropas tras el alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

Durante esa tregua, el Ejército israelí ha matado a más de 1.600 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
05
Política
Unas 16 personas vinculadas al Ejecutivo entraron y salieron del país durante el juicio político a Peña
Ver más

Te puede interesar