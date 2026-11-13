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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 06:45

Mueren seis peregrinos yemeníes en accidente de tráfico en autopista Yemen-Arabia Saudí

Imagen sin descripción

Saná, 13 nov (EFE).- Seis peregrinos yemeníes murieron, entre ellos dos mujeres y otros 35 resultaron heridos, algunos de gravedad, cuando el autobús en el que viajaban volcó en una autopista entre el Yemen y Arabia Saudí, informaron este viernes fuentes de seguridad.

Por EFE
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El accidente tuvo lugar el jueves cuando los peregrinos regresaban a su país, en una carretera de un solo carril que une la ciudad saudí de Sharurah con el puesto fronterizo yemení de Wadiah, explicaron las fuentes.

También apuntaron que el autobús transportaba a 41 peregrinos en el momento del accidente, y que entre los fallecidos hay dos mujeres, sin dar a conocer más detalles.

Los accidentes de carretera son frecuentes en el Yemen debido, sobre todo, a que el conflicto en curso en ese país, iniciado en 2014, y en el que Arabia Saudí interviene al frente de una coalición militar desde 2015, ha dañado la infraestructura y provocado malas condiciones en las carreteras, una deficiente respuesta de emergencia y aplicación de las normas de tráfico.

Las víctimas del nuevo accidente regresaban a Yemen tras realizar la Umra, o visita a los lugares sagrados musulmanes de La Meca, en el oeste de Arabia Saudí.

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