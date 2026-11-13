Mueren seis peregrinos yemeníes en accidente de tráfico en autopista Yemen-Arabia Saudí

El accidente tuvo lugar el jueves cuando los peregrinos regresaban a su país, en una carretera de un solo carril que une la ciudad saudí de Sharurah con el puesto fronterizo yemení de Wadiah, explicaron las fuentes.

También apuntaron que el autobús transportaba a 41 peregrinos en el momento del accidente, y que entre los fallecidos hay dos mujeres, sin dar a conocer más detalles.

Los accidentes de carretera son frecuentes en el Yemen debido, sobre todo, a que el conflicto en curso en ese país, iniciado en 2014, y en el que Arabia Saudí interviene al frente de una coalición militar desde 2015, ha dañado la infraestructura y provocado malas condiciones en las carreteras, una deficiente respuesta de emergencia y aplicación de las normas de tráfico.

Las víctimas del nuevo accidente regresaban a Yemen tras realizar la Umra, o visita a los lugares sagrados musulmanes de La Meca, en el oeste de Arabia Saudí.