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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 04:10

Nueva Delhi supera el umbral de contaminación grave pese a una semana de restricciones

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Nueva Delhi, 13 nov (EFE).- Nueva Delhi entró este viernes por primera vez desde enero en la categoría más grave de contaminación del aire, tras un brusco deterioro de las condiciones atmosféricas que duplicó la concentración de partículas finas en apenas 24 horas, pese a las restricciones de emergencia que las autoridades mantienen desde hace una semana.

Por EFE
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El índice oficial de calidad del aire (AQI) alcanzó los 403 puntos a primera hora de la mañana, 82 más que a la misma hora del jueves, según los registros de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

De las 58 estaciones de vigilancia que transmitían datos, 33 registraron niveles graves, con lecturas de hasta 487 puntos en el Instituto Indio de Tecnología (IIT) de Delhi y 476 en Chandni Chowk, en el centro histórico de la capital.

La categoría "grave", que comprende valores de entre 401 y 500 puntos en la escala oficial india, supone un riesgo para las personas sanas y puede afectar gravemente a quienes padecen enfermedades previas.

El empeoramiento coincide con un desplome de la capacidad de la atmósfera para dispersar los contaminantes, ya que la capa de aire en la que se diluyen las emisiones se redujo de unos 1.400 metros el martes a apenas 400 el jueves, según mediciones meteorológicas analizadas por el diario Hindustan Times.

A la caída de los vientos se sumó el regreso de corrientes del noroeste que transportan humo de las quemas agrícolas en los estados vecinos de Punjab y Haryana, mientras la concentración de partículas PM2,5 se duplicaba en un día.

El deterioro se produce pese a que Nueva Delhi mantiene desde el 6 de noviembre la tercera fase de su Plan de Respuesta Graduada (GRAP III), que restringe las actividades de construcción que generan polvo y la circulación de determinados vehículos contaminantes.

Las autoridades tampoco han logrado revertir la crisis mediante los ensayos para provocar lluvia artificial, una técnica cuya aplicación continúa condicionada a los resultados de las pruebas y a unas condiciones meteorológicas favorables.

La capital afronta así su primer episodio de contaminación oficialmente grave desde el 19 de enero, sin que las restricciones vigentes hayan impedido el rápido empeoramiento del aire.

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