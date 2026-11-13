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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 08:55

OMS admite que avances en la lucha contra el ébola son "frágiles" tras 6 meses de brote

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Ginebra, 13 nov (EFE).- Los avances en la lucha contra el actual brote del ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que supera ya los 5.400 muertos, son "frágiles e insuficientes", y se ven dificultados por la inseguridad en las zonas afectadas, indicó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) a punto de cumplirse medio año desde la declaración de la crisis sanitaria.

Por EFE
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"Debemos hacer mucho más, y el desafío al que se enfrenta actualmente nuestra respuesta al brote es el aumento de la inseguridad, con más de 80 ataques contra instalaciones y personal sanitario verificados por la OMS", indicó en rueda de prensa el director de Emergencias de la agencia, Chikwe Ihekweazu.

El responsable de la OMS señaló que se ha conseguido bajar de un pico de 700-800 nuevos casos semanales a entre 400 y 500 actualmente, pero esa tendencia se ha estabilizado.

"Estamos trabajando intensamente para reducirla por debajo de ese nivel, y en algunas zonas los casos están disminuyendo, pero es muy difícil proyectar lo que sucederá en el futuro", indicó.

En este sentido, citó que la mayoría de los primeros epicentros del brote han sido controlados con éxito, e incluso en Bunia, el principal, donde aún se registra una transmisión importante, "hay menos casos nuevos y los centros de tratamiento que hace unos meses estaban desbordados tienen ahora una ocupación de camas mucho menor".

Ihekweazu insistió en que la violencia de grupos armados en las zonas del este y norte del país afectadas restringe el acceso a las personas que necesitan ayuda, interrumpe la vigilancia epidemiológica, los tratamientos, y obliga a miles de personas a desplazarse, dificultando su atención sanitaria.

En la misma rueda de prensa, el coordinador humanitario de la ONU para el actual brote, Julien Harneis, añadió que en los últimos días han muerto en zonas afectadas más personas por ataques de las Fuerzas Democráticas Aliadas, grupo armado que opera en el este de la RDC, que por el ébola.

"Sin embargo, no se habla de ello, como si no existiera. La violencia afecta a decenas de pueblos en todo el sur de Ituri y en Kivu del Norte (provincias afectadas por el brote), pasa prácticamente desapercibida y genera miedo entre la población", lamentó.

Ambos recordaron que la ONU lanzó un plan de respuesta humanitaria para hacer frente al brote de 2.210 millones de dólares, de los que ha recibido por ahora la mitad, unos 1.140 millones.

El brote de ébola fue declarado el 15 de mayo, y dos días después la OMS lo declaró una emergencia internacional.

Con más de 11.000 casos y unos 5.400 fallecidos, es el peor que ha afectado a la RDC, y el segundo más grave de la historia sólo por detrás del que en el oeste de África causó unos 28.000 contagios y 11.000 muertos, afectando principalmente a Guinea, Liberia y Sierra Leona, entre 2014 y 2016.

Esta semana, también con motivo de los seis meses desde la declaración del brote, la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), que participa en las labores de contención, criticó la respuesta actual, denunciando entre otros puntos "una preocupante desconexión" entre los cuantiosos recursos movilizados para combatir la epidemia y los que realmente llegan a las zonas afectadas.

Ante las críticas, Harneis señaló que "el mero hecho de que hasta ahora el ébola haya permanecido contenido en su mayor parte en el este de la RDC, y que cuando se ha propagado fuera del país se haya conseguido volver a controla rápidamente la transmisión, demuestra el enorme despliegue realizado en toda la región".

"¿Podemos mejorar? Por supuesto, lo intentamos cada día y lo seguiremos intentando hasta que acabemos con el ébola", concluyó.

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