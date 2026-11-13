ONU alerta de crisis alimentaria récord en RD Congo con 30,3 millones de afectados en 2027

El deterioro de la situación está vinculado al conflicto armado, los desplazamientos forzados y los brotes de enfermedades, entre ellos el ébola, que dificultan el acceso a los alimentos y debilitan los medios de vida de la población, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con el último análisis de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), la cifra proyectada entre enero y junio de 2027 superará los 26,5 millones registrados en el mismo período de 2026.

Entre septiembre y diciembre de 2026, cerca de 29 millones de personas, casi una cuarta parte de la población del país, ya se enfrentan a niveles de crisis o emergencia, incluidos 3,6 millones en este último.

La CIF establece cinco fases de inseguridad alimentaria aguda: mínima (fase 1), acentuada (fase 2), crisis (fase 3), emergencia (fase 4) y catástrofe o hambruna (fase 5).

Las previsiones apuntan a que el número de personas en situación de emergencia alimentaria aumentará en casi 600.000 a principios de 2027, hasta alcanzar los 4,2 millones.

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La mayor concentración de necesidades humanitarias se localiza en el este de la RDC, donde se prevé que más de 11 millones de personas en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri enfrenten niveles de crisis o peores en la primera mitad de 2027.

La RDC afronta desde mayo la segunda epidemia de ébola más mortífera de la historia, con más de 5.400 fallecidos, 11.000 casos confirmados y una tasa de letalidad del 48,9 %, según los últimos datos oficiales.

"El brote de ébola es una crisis que se suma a una crisis preexistente, y debemos cubrir estas necesidades humanitarias si queremos detener la propagación del virus", señaló el director de Preparación y Respuesta ante Emergencias del PMA, Ross Smith.

Junto con la viruela del mono (mpox), el cólera y otras emergencias sanitarias, el brote debilita la agricultura, restringe la movilidad, encarece la vida y tensiona unos sistemas sanitarios ya frágiles.

A la violencia y los desplazamientos forzados se suman el encarecimiento de los alimentos, las barreras logísticas y los fenómenos climáticos adversos, factores que están reduciendo las cosechas y mermando el poder adquisitivo de las familias.

El análisis de la CIF también señala el impacto de las crisis internacionales en Oriente Medio, el mar Rojo y Ucrania sobre los mercados y las cadenas de suministro.

Para evitar "otra cosecha perdida" y una mayor dependencia externa, el director de Emergencias y Resiliencia de la FAO, Rein Paulsen, urgió a entregar semillas y herramientas antes de la siembra de principios de 2027.

La malnutrición aguda y las dificultades para acceder a servicios sanitarios, agua potable y saneamiento agravan especialmente la situación de los menores de cinco años, que corren el mayor riesgo de sufrir malnutrición aguda, según se advierte en el comunicado.

Ante el deterioro de la situación, la FAO, el PMA, UNICEF y la OMS reclamaron una financiación coordinada, oportuna y sostenida, así como acciones diplomáticas para ampliar la asistencia alimentaria, proteger y recuperar los medios de vida agrícolas y prevenir y tratar la malnutrición aguda.

Asimismo, advirtieron de que la asistencia humanitaria "se está quedando peligrosamente rezagada frente a las crecientes necesidades" e instaron a todas las partes en conflicto a proteger a los civiles y garantizar un acceso humanitario seguro.