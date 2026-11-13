Opositor Felix Maradiaga está dispuesto regresar a Nicaragua para trabajar por democracia

"He comunicado a los distintos actores internacionales con quienes converso que mi voluntad, mi deseo y mi decisión son regresar a Nicaragua y continuar mi trabajo por la democracia desde el propio territorio nicaragüense", afirmó el líder opositor.

El dirigente opositor, que en febrero de 2023 fue uno de los 222 expresos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos, privados de su nacionalidad y sus bienes, explicó que su compromiso es con su país, con su gente y con la recuperación de sus libertades.

"Por eso, personalmente estoy dispuesto a considerar mi regreso, incluso si las condiciones de seguridad y las garantías políticas no son óptimas o son incompletas", aseguró.

Maradiaga dijo que comprende perfectamente los riesgos que ello puede implicar, pero su aspiración es contribuir a la reconstrucción democrática desde dentro de Nicaragua.

El líder opositor hizo esa revelación al ser consultado sobre el papel que espera que tenga el grupo ministerial creado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para dialogar con el Gobierno de Nicaragua, que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, en busca del retorno del país a la senda democrática.

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Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay, Perú y Estados Unidos son los integrantes del grupo creado por la OEA para dar seguimiento a la situación de Nicaragua, abogar por la celebración de elecciones en el país centroamericano y la liberación incondicional de presos políticos.

La OEA decidió tomar medidas después de que Ortega declarara el pasado 19 de julio que en Nicaragua no habría más elecciones, tras lo cual el Gobierno nicaragüense impulsó una reforma constitucional para impedir la participación electoral de personas consideradas "traidores a la patria", en una referencia a la oposición.

Asimismo, Maradiaga aclaró que su decisión es personal, voluntaria y asumiendo riesgos, y no la que deben tomar el resto de opositores o exiliados.

Al respecto, dijo que se le debe exigir al Gobierno sandinista el retorno seguro de todos los nicaragüenses desterrados, "restitución de las nacionalidades y de todos los derechos confiscados, libertad de participación política y garantías efectivas contra cualquier represalia".

"Si el Grupo Ministerial consigue abrir una vía para una visita internacional a Nicaragua, mi disposición a regresar y contribuir personalmente a ese esfuerzo democrático es inequívoca", insistió.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 81 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, entre ellos Maradiaga, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria".