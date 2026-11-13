Opositor: La democracia en Nicaragua no llegará en un helicóptero militar estadounidense

El exlegislador, que en febrero de 2023 fue uno de los 94 nicaragüenses a los que las autoridades declararon "traidores a la patria", hizo esa aseveración al ser consultado sobre el papel que espera tenga el grupo ministerial creado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para dialogar con el Gobierno de Nicaragua en busca del retorno del país a la senda democrática.

Creer que EE.UU. sacará a la fuerza a Ortega, para el disidente, es una fantasía "de ciertos grupos opositores nicaragüenses".

"La salida de Ortega y el inicio de un proceso de cambio democrático solo será posible con la participación y acción del pueblo nicaragüense, principalmente de quienes sufren más los desmanes de la dictadura y las penurias económicas y sociales que impone la mafia en el poder", planteó.

Frente a ellos, pero también frente a la comunidad internacional, los grupos opositores de Nicaragua tienen el desafío de construir una alternativa de poder que despierte confianza, razonó.

No obstante, según Sáenz, hasta ahora la polarización ideológica entre la oposición y el aferramiento a una solución "made in Washington" han obstaculizado la construcción de esa alternativa.

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Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay, Perú y Estados Unidos son los integrantes del grupo creado por la OEA para dar seguimiento a la situación de Nicaragua, abogar por la celebración de elecciones en el país centroamericano y la liberación incondicional de presos políticos.

La OEA decidió tomar medidas después de que Ortega declarara el pasado 19 de julio que en Nicaragua no habría más elecciones, tras lo cual el Gobierno nicaragüense impulsó una reforma constitucional para impedir la participación electoral de personas consideradas "traidores a la patria", en una referencia a la oposición.

Al respecto, el exdiputado nicaragüense dijo que Ortega no se moverá un centímetro sin presiones reales y, salvo Estados Unidos, ninguno de los integrantes del grupo dispone de mecanismos de presión que puedan "mover la voluntad del dictador".

"En definitiva, las únicas posibilidades reales de que la OEA cumpla un papel político efectivo son (primero) que el gobierno de Estados Unidos utilice medidas de presión contundentes que otorguen soporte a las gestiones políticas y diplomáticas", valoró.

A su juicio, los recientes resultados electorales en EE.UU. paradójicamente pueden restablecer el consenso bipartidista en el Congreso y otorgar un renovado piso político a medidas de presión norteamericanas.

Recordó que en el pasado ese consenso bipartidista se tradujo primero en la 'Nica Act' y luego en la Ley Renacer, que contemplaron medidas de presión contra el régimen sandinista, "aunque se aplicaron a medias".

La otra posibilidad es que el grupo ministerial de la OEA, después de algunas gestiones, resuelva dar por concluida su encomienda y con ello deje abierta la puerta para acciones unilaterales.

En tal caso habría que ver si queda espacio político para acciones unilaterales, particularmente en Estados Unidos, analizó.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 81 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria".