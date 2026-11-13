ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
20º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
32º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 05:20

Otras seis mujeres acusan al actor Russell Brand de conducta sexual inapropiada

Imagen sin descripción

Londres, 13 nov (EFE).- Otras seis mujeres han acusado a Russell Brand de conducta sexual inapropiada después de que el actor británico fuera condenado el lunes a 10 años y medio de cárcel por violación y agresión sexual, informa este viernes el periódico The Times.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Una investigación de ese rotativo y de su versión dominical -el Sunday Times- afirma que el actor y comediante mantuvo relaciones sexuales con una mujer sin su consentimiento y después le pidió disculpas en persona y a través de mensaje de texto, mientras que continuó teniendo relaciones íntimas con otra a pesar de que ella le pidió que parara porque le estaba causando dolor.

Esta última mujer, que tenía 19 años cuando conoció a Brand en 2007, afirmó que, después de lo ocurrido, el actor le dijo: "Esta noche ha sido consentida. Nadie ha hecho nada que no quisiera hacer".

Asimismo, Brand ha sido acusado de conducta inapropiada por una seguidora, a quien conoció tras una actuación en el espacio para eventos The Chapel, en San Francisco (EE.UU.), en 2013. La mujer dijo que él la "manoseó" y le metió la mano dentro de los pantalones.

Otra mujer relató que Brand se le acercó en 2005 durante un festival de música y le dijo: "Por favor, solo necesito tener sexo contigo, te pagaré", indica la información publicada hoy acerca del comportamiento del comediante a lo largo de su carrera.

El actor también ha sido acusado de conducta indebida por una mujer que ganó un concurso de música y fue invitada a participar en su programa en 2006. Tras verse de forma esporádica durante el año siguiente, ella afirmó que Brand le pidió que lamiera la tapa de un retrete en su casa y que "se enfadó" cuando ella se negó.

Otra mujer, que trabajaba en un lugar en Londres al que comediante acudía con frecuencia en 2015, contó que un miembro de su equipo le dijo: "Russell te quiere" y que "está en los aseos para personas con discapacidad". Relató que, al entrar, las luces estaban apagadas, Brand alegó que necesitaba papel higiénico, pero la agarró en el momento en que ella se acercó para dárselo.

Brand, de 51 años, empezó el lunes su condena en la prisión londinense de Wandsworth tras ser declarado culpable por un tribunal de esta capital de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres a lo largo de su carrera.

Al declarar la condena al actor el lunes, el juez Joel Bannathan, de la corte de Southwark, al sur de Londres, calificó al comediante como un "depredador sexual" al tiempo que destacó la "determinación y el coraje" de las víctimas que han tenido que lidiar con el trauma por los delitos cometidos por Brand.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Estos son los 18 vehículos de lujo incautados recientemente en el caso Ueno Bank
Ver más
02
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
03
Nacionales
Fiscalía dispone cambios y aumento en equipos investigativos en casos vinculados a Ueno Bank
Ver más
04
Policiales
Detienen en Canindeyú a dos presuntos sicarios vinculados al grupo criminal de “Macho”
Ver más
05
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más

Te puede interesar