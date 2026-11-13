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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 16:15

Países Bajos evita caída del Gobierno tras horas de gabinete crisis y seguirá negociando

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Bruselas, 13 nov (EFE).- La coalición que gobierna Países Bajos evitó este viernes la caída inmediata del Ejecutivo tras una reunión de varias horas de sus tres socios por la crisis desencadenada al aprobarse el plan fiscal pactado por dos de los tres partidos con parte de la oposición y rechazado por su socio liberal, si bien las conversaciones continuarán este fin de semana.

Por EFE
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"Las cosas no han ido bien recientemente y esto ha afectado a nuestras relaciones mutuas. Esto puede y debe ir a mejor: en la sustancia, en lo político y en lo personal", dijo en rueda de prensa el primer ministro neerlandés, Rob Jetten (D66), tras una reunión de ocho horas con sus viceprimeros ministros Dilan Yesilgöz (VVD) y Bart van den Brink (CDA).

El motivo de la crisis es el plan fiscal del país para 2027, aprobado en el Parlamento neerlandés con 76 votos a favor y 74 en contra gracias al apoyo de varios partidos de la oposición, entre ellos la alianza progresista PRO y el partido europeísta Volt.

Estos dos partidos habían alcanzado el miércoles un acuerdo con los liberales progresistas de D66 y los democristianos del CDA, ambos socios del Gobierno, pero sin incluir a los liberales de derechas VVD, segundo socio mayoritario de la coalición.

El acuerdo provocó el rechazo del VVD, que considera inaceptable el aumento de impuestos sobre el patrimonio y acusa a sus aliados de haber negociado el acuerdo a sus espaldas. El Ejecutivo gobierna en minoría con 66 de los 150 escaños de la Cámara, por lo que necesita el respaldo de otros partidos de la oposición para sacar adelante sus iniciativas.

Tras la reunión de más de ocho horas, la televisión pública neerlandesa NOS asegura que el clima de crisis "no ha desaparecido" y los tres partidos seguirán hablando el fin de semana sobre "la composición del Gobierno, la línea política y las relaciones entre socios".

Si el VVD decide abandonar la coalición, Países Bajos podría enfrentarse a una nueva formación de Gobierno o a elecciones anticipadas, después de varios años de inestabilidad política y de la caída de dos ejecutivos anteriores antes de completar sus respectivos mandatos.

Las últimas elecciones generales, también anticipadas, se celebraron hace prácticamente un año, el 29 de octubre del año pasado.

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