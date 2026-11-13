Pakistán anuncia la muerte de 74 insurgentes en ofensiva y acusa a India de financiarlos

En las últimas 48 horas, las tropas paquistaníes abatieron a 43 presuntos milicianos en dos operaciones en Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste del país, según informó el servicio de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas (ISPR).

De ellos, 35 murieron en Mir Ali, en el distrito de Waziristán del Norte, y otros ocho en Orakzai, durante enfrentamientos en los que las fuerzas de seguridad también se incautaron de armas, municiones y explosivos, indicó el Ejército.

Los militares identificaron a los fallecidos como integrantes de "Fitna al-Khawarij", denominación utilizada por las autoridades paquistaníes para referirse principalmente al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), los talibanes paquistaníes.

En un segundo comunicado, el ISPR informó de la muerte de otros 31 presuntos insurgentes en una operación iniciada el 3 de noviembre en Baluchistán, la provincia del suroeste donde actúan grupos separatistas que desafían al Estado paquistaní.

El Ejército aseguró haber atacado varios escondites insurgentes durante sucesivos enfrentamientos y atribuyó a los fallecidos vínculos con organizaciones que, según Islamabad, reciben apoyo de Nueva Delhi.

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Las autoridades utilizan también la denominación "Fitna al-Hindustan" para referirse a grupos insurgentes baluches a los que acusan de actuar bajo patrocinio indio.

Las cifras y los detalles de las operaciones proceden exclusivamente de las Fuerzas Armadas paquistaníes y no pudieron ser verificados de forma independiente.

Las operaciones se producen en medio de un repunte de la violencia insurgente en Pakistán, cuyo Gobierno acusa a la India de financiar a grupos armados y a Afganistán de dar refugio a milicianos que lanzan ataques desde su territorio.

Tanto Nueva Delhi como Kabul rechazan estas acusaciones y atribuyen la inestabilidad a problemas de seguridad interna de Pakistán.

Según el Centro de Investigación y Estudios de Seguridad (CRSS), Pakistán registró al menos 1.415 muertos en episodios de violencia insurgente y operaciones antiterroristas durante el tercer trimestre de 2026, un aumento del 83 % respecto al trimestre anterior.

Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa concentraron el 98 % de las muertes, con 829 y 556 fallecidos, respectivamente, entre civiles, miembros de las fuerzas de seguridad e insurgentes.