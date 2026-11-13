Patrick Criado ('La casa de papel'): "Es muy bonito que te reconozcan la trayectoria"

El intérprete, ganador de los premios Ondas y Feroz y nominado al Goya por 'La gran familia española', que actuó en la última temporada de la aclamada serie 'La casa de papel', mantuvo este viernes un encuentro con los medios de comunicación en la ciudad española de Huelva, donde mostró su “enorme ilusión” por el homenaje.

Con la concesión de esta distinción, el Festival de Huelva reconoce a los talentos emergentes del cine y la televisión con una proyección consolidada en la industria audiovisual.

Criado agradeció al certamen este reconocimiento y expresó cómo se sentía a pocas horas de recoger el premio: “Es muy bonito que te reconozcan el trabajo y la trayectoria. Es un festival que acoge muy bien, me siento muy feliz”, dijo.

Al recordar sus inicios, Criado habló del niño que era cuando empezó a interpretar: “Aquel niño no quería ser un gran actor, le molaba lo que hacía, era como un juego”.

La idea de que aquello podía convertirse en su trabajo llegó poco a poco. “La profesión me eligió a mí más que yo elegirla a ella. Paso a paso”, rememoró.

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Ante las preguntas de los periodistas sobre su vínculo con Iberoamérica, el actor recordó el mes y medio que pasó en Cuba, para indicar que le pareció "asombroso el vínculo emocional que hay con España”, y afirmó que se sintió muy hermanado con el pueblo cubano y que le gustaría trabajar con cineastas iberoamericanos.

“El Festival de Huelva es un magnífico nexo", sostuvo.

De cada personaje, aseguró, se lleva un aprendizaje, porque ponerse en el lugar de otra persona le permite entender perspectivas que no siempre comparte. “Lo bonito de este trabajo es conocer otras vidas, y tratar de entender al de al lado”, recalcó.

Esa posibilidad de explorar lo que hay de contradictorio en una persona es también lo que le atrae de algunos de sus papeles: “Es bonito expresar la contradicción del ser humano, y eso me anima, y los personajes oscuros te dan eso”.

A lo largo de su carrera, Patrick Criado ha asumido personajes complejos y transitado entre registros y géneros muy diferentes.

Trabajó con destacados directores y productores del panorama audiovisual español, combinando grandes producciones con proyectos de marcado carácter autoral. En televisión, participó en series como 'Águila roja', 'Mar de plástico', 'Vivir sin permiso', 'La línea invisible' o 'La casa de papel'.

Por su interpretación en 'La virgen roja' recibió el Premio de la Unión de Actores a Mejor Actor Secundario en Cine, y a este reconocimiento se suman el Premio Variety Young Talent, y el Premio Actúa AISGE – Nueva Generación, que consolidan su reconocimiento tanto dentro de la industria española como en el ámbito internacional.

Actualmente, Criado continúa ampliando su trayectoria con nuevos proyectos audiovisuales. Este 2026 estrenó 'Amarga Navidad', del director español Pedro Almodóvar, y 'Karateka', del también español Aritz Moreno.