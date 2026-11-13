Petróleo desplaza a la harina de soja como principal producto de exportación de Argentina

Según un informe difundido este viernes por la Bolsa de Comercio de la ciudad argentina de Rosario, en los primeros nueve meses de este año las exportaciones de petróleo ascendieron a un récord de 7.753 millones de dólares, un 58,6 % más que en igual período de 2025.

Por su parte, entre enero y septiembre Argentina exportó harina de soja por un valor de 6.971 millones de dólares, con un alza interanual del 7,4 %.

"Con el auge de Vaca Muerta y una Argentina anotando récords de producción de petróleo y gas, el petróleo crudo destronó a la harina de soja como el principal producto de exportación de la Argentina entre enero y septiembre de 2026", resaltó la Bolsa de Rosario.

Según el informe, Argentina experimenta un "boom productivo" en el sector de hidrocarburos de la mano de grandes inversiones en Vaca Muerta (suroeste del país), donde la explotación de reservas no convencionales revirtió el estancamiento del sector.

Adicionalmente, este año se ha configurado un escenario propicio de precios para las exportaciones petroleras, ya que el crudo Brent llegó a superar los 100 dólares por barril por el cierre del Estrecho de Ormuz, cotizando en el promedio del año un 23 % por encima del año pasado.

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El escenario es muy distinto para la harina de soja.

"El tradicional producto estrella del comercio exterior argentino encuentra dificultades para seguir expandiendo sus ventas externas, y varios factores contribuyen a explicar por qué", apunta el informe.

Entre estos factores está una oferta exportable global mucho más abundante, con una producción mundial de harina de soja que se duplicó en los últimos 20 años.

Además, el consumo global de harina creció a un ritmo inferior a la oferta, determinando que los precios de exportación registren una presión bajista.