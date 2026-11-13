Piden prisión preventiva para exjuez anticorrupción de Ecuador por enriquecimiento ilícito

Andrade participó en la sesión de forma virtual y la jueza suspendió la audiencia para su instalación el próximo sábado 14 de noviembre a las 12:00 hora local (17:00 GMT), donde anunciará su decisión respecto a las medidas cautelares solicitadas, según informó el Ministerio Público.

El exjuez fue objeto de un allanamiento en su vivienda el pasado 20 de octubre, pero los agentes no lograron detenerlo ni recopilar evidencias porque el magistrado había abandonado el inmueble antes de la operación.

El fiscal de la provincia de Pichincha, Darwin Jaramillo, señaló entonces que la información sobre el allanamiento había sido filtrada, lo que permitió al juez salir de su vivienda minutos antes de que se emitiera su orden de detención.

Andrade, que ejercía como juez anticorrupción antes de que esta unidad fuera eliminada por el Consejo de la Judicatura a inicios de septiembre, denunció que la investigación era una represalia.

En una carta pública dirigida al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y al ministro del Interior, John Reimberg, el magistrado aseguró que el proceso se había iniciado en 2025, pero que se reactivó el 25 de septiembre después de que, junto a otra jueza, presentó una acción ante la Corte Constitucional contra la eliminación de la unidad anticorrupción.

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"Son retaliaciones, quizás, por mi desacuerdo con la supresión de la Unidad Especializada. Estoy presto a renunciar, solo quiero que dejen de perseguirme", señaló.

El fiscal Jaramillo afirmó que la investigación no está relacionada con la acción impulsada contra la Judicatura.