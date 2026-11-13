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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 09:15

Polémico plan fiscal aprobado por Parlamento amenaza con romper Gobierno de Países Bajos

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La Haya, 13 nov (EFE).- El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, intenta este viernes evitar la caída de su Gobierno de coalición, después de que anoche el Parlamento aprobara, por una ajustada mayoría, un plan fiscal pactado por dos de los tres partidos del Ejecutivo con la oposición de izquierdas, y rechazado por su socio liberal, el VVD.

Por EFE
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El Parlamento neerlandés dio luz verde al plan fiscal para 2027 con 76 votos a favor y 74 en contra, gracias al apoyo de varios partidos de la oposición, entre ellos la alianza progresista PRO y el partido europeísta Volt, que habían alcanzado el miércoles un acuerdo con los liberales progresistas de D66 y los democristianos del CDA, ambos socios del Gobierno, pero sin incluir a los liberales de derechas VVD, segundo socio mayoritario de la coalición.

El pacto contempla aumentar los impuestos a los grandes patrimonios y reducir la carga fiscal sobre los trabajadores, y en concreto, establece un tipo del 38,5% para quienes obtengan más de 60.000 euros anuales de estos rendimientos, mientras que el tipo general bajaría del 36% al 35,5%.

El objetivo es recaudar 1.000 millones de euros adicionales de los hogares con mayores patrimonios y, al mismo tiempo, reducir en 900 millones de euros la carga fiscal de los hogares de rentas medias y bajas.

Este acuerdo provocó el rechazo del VVD, que considera inaceptable el aumento de impuestos sobre el patrimonio y acusa a sus aliados de haber negociado el acuerdo a sus espaldas.

Su portavoz parlamentario, Ruben Brekelmans, calificó de “desolador” el resultado de la votación de anoche, aunque evitó aclarar si su partido abandonará el Ejecutivo.

La situación resulta especialmente delicada porque el ministro de Finanzas, Eelco Heinen, pertenece al VVD y sería el encargado de aplicar un plan fiscal que su propio partido rechaza.

Ante esta crisis, Jetten ha convocado este viernes a los viceprimeros ministros Dilan Yesilgöz (VVD) y Bart van den Brink (CDA) a una reunión de urgencia en La Haya para tratar de garantizar la continuidad del Gobierno.

El primer ministro aseguró anoche que hará “todo lo posible” para mantener unida la coalición y propuso un “nuevo comienzo serio”, mientras que Yesilgöz ha reclamado un “reinicio fundamental” de las relaciones entre los socios y el VVD ha mantenido este viernes consultas internas, aunque todavía no ha anunciado una decisión sobre su continuidad.

El Ejecutivo gobierna en minoría con 66 de los 150 escaños de la Cámara, por lo que necesita el respaldo de otros partidos de la oposición para sacar adelante sus iniciativas.

El plan fiscal todavía debe superar su tramitación en el Senado, donde la coalición de gobierno tampoco tiene garantizada una mayoría.

Si el VVD decide abandonar la coalición, Países Bajos podría enfrentarse a una nueva formación de Gobierno o a elecciones anticipadas, después de varios años de inestabilidad política y de la caída de dos ejecutivos anteriores antes de completar sus respectivos mandatos.

Las últimas elecciones generales, también anticipadas, se celebraron hace prácticamente un año, el 29 de octubre del año pasado.

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