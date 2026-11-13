Portavoz de exprimer ministro de Ucrania, gravemente herido tras un atentado en Moscú

Según testigos citados por medios locales, el automóvil Toyota -propiedad del politólogo, según el diario ruso Izvestia- salió del patio de un edificio en el barrio moscovita de Chertánovo y, tras recorrer unos 200 metros, explotó.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) confirmó la identidad de Zavorotni e incoó una causa penal por intento de asesinato.

La explosión dañó el costado izquierdo del vehículo y rompió los cristales, mientras que el conductor salió despedido por la onda expansiva. El estruendo se escuchó en varias manzanas del barrio.

Las autoridades bloquearon la vía, donde ya trabajan los investigadores del CIR.

La víctima fue hospitalizada con traumatismo craneoencefálico, varias costillas rotas y lesiones en una pierna que condujeron a su posterior amputación, según las mismas fuentes.

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Tanto Zavorotni como el exprimer ministro ucraniano Azárov residen actualmente en Rusia y mantienen una posición crítica respecto al actual Gobierno de Kiev.

Entre las hipótesis figuran la detonación de un artefacto explosivo improvisado, aunque no se descarta un posible fallo en el sistema de gas del vehículo, según medios locales.

La víspera, un coronel de las Fuerzas Armadas de Rusia murió a consecuencia de un atentado con explosivos contra su automóvil en el barrio de Shúshari de San Petersburgo.

El artefacto explosivo fue plantado en el fondo del automóvil y activado poco después de que el militar iniciase la marcha.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania varios militares rusos, incluyendo oficiales de alto rango, han muerto a consecuencia de atentados dinamiteros, atribuidos a los servicios de inteligencia ucranianos.

El caso más reciente fue el del jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, muerto en diciembre pasado en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba.