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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 10:20

Portugal crea una reserva marina de 173.000 kilómetros cuadrados en el Atlántico

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Lisboa, 13 nov (EFE).- El Gobierno portugués aprobó la creación de la Reserva Natural Marina Rei Dom Carlos, un área de unos 173.000 kilómetros cuadrados en el Atlántico que abarca el complejo submarino Madeira-Tore y el Banco Gorringe, al suroeste del cabo de San Vicente, señala un comunicado del Consejo de Ministros difundido hoy.

Por EFE
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La reserva protegerá hábitats de aguas profundas, entre ellos corales de aguas frías, jardines de coral y esponjas, además de especies amenazadas. Su extensión equivale a casi el doble del territorio terrestre de Portugal, según acordó este jueves el Gobierno, que calcula que la medida elevará a cerca del 25 % la superficie marítima bajo protección nacional.

El complejo Madeira-Tore se extiende entre el archipiélago de Madeira y el Portugal continental e incluye varios montes submarinos. El Banco Gorringe, situado a unos 200 kilómetros de la costa portuguesa, forma parte de la nueva reserva y ha sido objeto de una clasificación específica como Zona Especial de Conservación, con medidas de gestión destinadas a proteger sus hábitats y especies.

El Ejecutivo explicó que el régimen de protección busca compatibilizar la conservación de la biodiversidad con las pescas tradicionales sostenibles. La futura reserva se sometió a consulta pública entre enero y marzo de este año, antes de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto el pasado miércoles.

Portugal se aproxima así al objetivo internacional de proteger el 30 % de las áreas marinas para 2030, acordado en el marco mundial de biodiversidad de Kunming-Montreal. Si bien documentos oficiales anteriores a la aprobación situaban en 2030 ese horizonte; el comunicado del Ejecutivo menciona 2028 como plazo para alcanzar esa meta.

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