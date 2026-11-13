Portugal crea una reserva marina de 173.000 kilómetros cuadrados en el Atlántico

La reserva protegerá hábitats de aguas profundas, entre ellos corales de aguas frías, jardines de coral y esponjas, además de especies amenazadas. Su extensión equivale a casi el doble del territorio terrestre de Portugal, según acordó este jueves el Gobierno, que calcula que la medida elevará a cerca del 25 % la superficie marítima bajo protección nacional.

El complejo Madeira-Tore se extiende entre el archipiélago de Madeira y el Portugal continental e incluye varios montes submarinos. El Banco Gorringe, situado a unos 200 kilómetros de la costa portuguesa, forma parte de la nueva reserva y ha sido objeto de una clasificación específica como Zona Especial de Conservación, con medidas de gestión destinadas a proteger sus hábitats y especies.

El Ejecutivo explicó que el régimen de protección busca compatibilizar la conservación de la biodiversidad con las pescas tradicionales sostenibles. La futura reserva se sometió a consulta pública entre enero y marzo de este año, antes de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto el pasado miércoles.

Portugal se aproxima así al objetivo internacional de proteger el 30 % de las áreas marinas para 2030, acordado en el marco mundial de biodiversidad de Kunming-Montreal. Si bien documentos oficiales anteriores a la aprobación situaban en 2030 ese horizonte; el comunicado del Ejecutivo menciona 2028 como plazo para alcanzar esa meta.