ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
37º
Ahora
ver más
37º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 14:05

Presidente polaco veta por segunda vez ley para bloquear contenido ilegal en internet

Imagen sin descripción

Cracovia (Polonia), 13 nov (EFE).- El presidente polaco, Karol Nawrocki, ha vetado este viernes la enmienda legal impulsada por el Gobierno para permitir el bloqueo rápido de contenidos ilegales y discursos de odio en internet, una medida con que se pretendía aplicar al ámbito nacional la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En un vídeo publicado hoy en la red X, Nawrocki aseguró que la regulación permitía una "injerencia estatal inaceptable sobre la libertad de expresión" y que, en su opinión, introduciría "el espectro de un censor oficial (...) uno que decidiría qué está permitido y qué no en internet".

El presidente de Polonia subrayó que "el papel de un funcionario no es dictar sentencias sobre si determinado contenido constituye un delito o no, eso es competencia exclusiva del poder judicial y de jueces independientes", y añadió que la propuesta de ley incluía "medidas desproporcionadas, capaces de cerrar dominios enteros por un solo comentario" ilícito.

Tras conocerse la noticia, el ministro de Digitalización, Krzysztof Gawkowski, criticó la postura de Nawrocki con varios mensajes a través de X y escribió que el veto "es una autorización para el acoso, el odio y la muerte que también trae internet. Por todo ello, el presidente asume una responsabilidad personal".

El veto de hoy invalida el procedimiento administrativo que daría al presidente de la Oficina de Comunicaciones Electrónicas (UKE) poderes para ordenar la retirada o bloqueo de material delictivo -como pornografía infantil, incitación al suicidio o amenazas- a instancia de fiscales, la policía o usuarios.

Pese a que el texto contemplaba la posibilidad de recurso judicial posterior, Nawrocki rehusó admitir la posibilidad de bloqueos previos de carácter administrativo.

Este veto representa el segundo rechazo del presidente a esta legislación específica, tras vetar la primera versión en enero de 2026, y deja a Polonia como el único país de la UE sin adoptar plenamente las directrices comunitarias de la DSA.

El control de los contenidos en internet ha cobrado nueva vigencia en Polonia tras la detención de 13 personas por publicaciones que glorificaban al autor del reciente atentado de Cracovia que mató a seis personas el pasado sábado o insinuaban nuevos ataques.

La policía afirmó que los mensajes podían inducir a error a la opinión pública, alimentar el pánico y propagar desinformación.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
05
Política
Unas 16 personas vinculadas al Ejecutivo entraron y salieron del país durante el juicio político a Peña
Ver más

Te puede interesar