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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 09:20

Presidente uruguayo Orsi viaja a Madrid para afianzar la inversión de la española Solaria

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Montevideo, 13 nov (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, viajará este sábado a Madrid para participar en un foro económico que cuenta entre sus patrocinadores con la empresa española Solaria, que proyecta invertir 5.700 millones de dólares en el país suramericano, la mayor inversión anunciada en su historia, según el Gobierno.

Por EFE
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Orsi será el ponente de un desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, que se celebrará el lunes 16 en un hotel de la capital europea.

El viaje se produce un mes después de que el Gobierno uruguayo y la compañía española firmaran, el 14 de octubre, un acuerdo para desarrollar un parque tecnológico de centros de datos de hasta 500 megavatios en régimen de zona franca.

Del total, 5.500 millones de dólares se destinarán a los centros de datos y 200 millones a instalar 350 megavatios de generación solar para abastecerlos.

El proyecto se desarrollará en dos fases en los departamentos de Canelones, San José y Florida.

Según el Gobierno, la primera, prevista hacia 2029, generará 3.100 puestos de trabajo en la construcción, y una vez en funcionamiento el complejo emplearía a unas 1.500 personas.

Orsi se reunió este lunes en Montevideo con los intendentes de esos tres departamentos para trazar una hoja de ruta del proyecto, cuyas obras podrían comenzar en 2027.

La visita coincide además con el tramo final de la presidencia pro tempore uruguaya del Mercosur, que culminará con una cumbre de jefes de Estado en Montevideo el 4 de diciembre, y con los primeros meses de aplicación provisional del acuerdo comercial entre el bloque suramericano y la Unión Europea, en vigor desde el 1 de mayo.

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