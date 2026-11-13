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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 11:40

Prisión preventiva para el presunto autor de la muerte de dos menores de edad en Ecuador

Imagen sin descripción

Quito, 13 nov (EFE).- Un juez de Ecuador ordenó este viernes el ingreso en prisión preventiva de Jerson Damián Perugachi Grefa, acusado de ser el autor de la muerte de dos niños de ocho y once años de edad, desaparecidos el pasado 30 de octubre y hallados sin vida en la víspera en el municipio amazónico de Tena.

Por EFE
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El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, anunció su arresto. "Este asesino ya está preso. Conozcan su nombre y su cara", escribió Reimberg en su cuenta de la red social X, donde también publicó una fotografía del detenido.

Los menores fueron identificados como Flor Aracely Andi Alvarado y su hermano Leodan Bolívar Andi Alvarado, quienes fueron vistos por última vez después de que salieron de su escuela en el sector de Santa Rosa, en la provincia amazónica de Napo.

La Fiscalía señaló el 1 de noviembre que se había activado la Alerta Emilia, un mecanismo para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se pone en marcha solo en casos de alto riesgo, hasta que en la víspera se informó del hallazgo de los cuerpos de los menores.

Reimberg aseguró que el sospechoso confesó el crimen y que como ministro hará un "seguimiento de cerca de este caso" para que el hombre sea "sentenciado con lo máximo que determina la ley".

Además, el alto funcionario señaló que los cuerpos de los niños estaban "enterrados" y que la Policía intensificará las investigaciones para saber si hay más involucrados y el motivo del asesinato.

Tras denunciar la desaparición de los niños, las fuerzas de seguridad encontraron unos videos donde se podía apreciar a los niños subidos a una motocicleta. Esa fue la última imagen que se tuvo de ellos con vida.

El jefe de la Policía de Napo, Juan Carlos Mafla, señaló que la detención del presunto responsable se produjo después de recibir información sobre el paradero del sospechoso.

De acuerdo con el comandante, el detenido reúne las características de la persona que, en el video analizado, aparece en la moto junto a los menores y se va con ellos con "rumbo desconocido".

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.

Esa medida ha estado acompañada de sucesivos estados de excepción y varios toques de queda nocturnos en algunas de las zonas más violentas del país, pero no impidió que Ecuador contabilizara en 2025 un récord de 9.284 asesinatos.

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