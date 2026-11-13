Qué ocurre en los hospitales de Nueva Delhi cuando respirar se vuelve peligroso

En el Holy Family Hospital, en el sureste de la ciudad, el silencio de la UCI apenas se interrumpe por el pitido de los monitores y el arrastre de una bombona de oxígeno que un celador transporta a paso rápido entre las camas.

En los dos días posteriores al festival hindú de Diwali, los casos respiratorios agudos atendidos diariamente en el centro pasaron de unos siete a más de quince, según su director médico, Sumit Ray.

La unidad trataba desde el lunes al menos a cuatro pacientes críticos, dos ancianos y dos adultos con patologías previas, cuyos cuadros se habían agravado por la contaminación, según confirmó Ray a EFE.

"Por lo general, durante la época de contaminación los casos aumentan entre un 60 % y un 70 %, aunque a veces se duplica si hay un periodo prolongado de contaminación realmente grave", explicó Ray.

Fuera del hospital, los fuegos artificiales con los que millones de personas celebraron el domingo pasado el festival de Diwali habían dejado a Nueva Delhi bajo una espesa niebla tóxica.

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Durante la madrugada siguiente, las estaciones de Mundka y JNU registraron picos horarios de partículas PM2,5 superiores a los 3.000 microgramos por metro cúbico, según los datos del organismo ambiental de Delhi. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la concentración media durante 24 horas no supere los 15 microgramos.

Con la llegada del invierno, la caída de los vientos y la inversión térmica dificultan la dispersión de los contaminantes, que se acumulan cerca del suelo y prolongan la exposición de millones de habitantes.

Las partículas PM2,5, cuyo diámetro es unas treinta veces menor que el grosor de un cabello humano, pueden penetrar hasta los alvéolos pulmonares y, en parte, alcanzar el torrente sanguíneo, donde sus efectos se extienden mucho más allá de la tos, el asma o la bronquitis.

"Al ingresar en la circulación desencadenan una respuesta inflamatoria sistémica en los vasos de sangre. Al penetrar desde los pulmones al torrente sanguíneo, pueden alcanzar casi cualquier rincón del cuerpo humano y dañar casi todos los órganos", explicó Ray.

La exposición a estas partículas está asociada a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluidos infartos y accidentes cerebrovasculares, y puede agravar patologías previas.

"Los efectos a largo plazo pueden ser devastadores, especialmente para los niños. Crecer en una ciudad como Delhi reduce la capacidad pulmonar mucho más que la de un niño que crece en una ciudad menos contaminada", advirtió el médico.

En una ciudad donde los episodios de aire tóxico se repiten cada invierno, las consecuencias no se limitan a los pacientes que llegan a urgencias durante los días de mayor contaminación. También se acumulan a lo largo de años de exposición.

En el Holy Family Hospital, las áreas críticas cuentan con sistemas centralizados de climatización y filtración que permiten reducir la entrada de contaminantes.

"Es un edificio antiguo, pero las zonas centralizadas están cerradas y filtradas", explicó Ray.

La protección termina, sin embargo, mucho antes que la contaminación. Fuera de las instalaciones hospitalarias, millones de personas siguen expuestas al aire de una metrópoli donde comprar un purificador doméstico o permanecer en interiores protegidos no está al alcance de todos.

"Los purificadores de interior son parches que solo se permiten las clases pudientes, no solucionan la exposición de millones de personas en la calle", señaló el médico.

Ray reclama medidas que reduzcan las emisiones desde su origen, entre ellas limitar el tráfico privado y ofrecer un transporte público barato y accesible, en lugar de trasladar a cada ciudadano la responsabilidad de protegerse.

"No hay que reinventar la rueda y, aun así, parece que no queremos hacerlo", lamentó.