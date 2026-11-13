Ralphie Choo anuncia segundo disco para febrero, tres años después de su aplaudido debut

Junto con ese anuncio, y tras el lanzamiento hace un mes de la canción 'Amarillo Nena', este viernes dio a conocer un nuevo tema de ese trabajo, 'El hueso', que con sus aires tropicalistas fue escogido, además, para abrir y abanderar las novedades de Spotify España de esta semana.
"Va de la emoción: de la emoción de estar en el meollo con tu gente, de pasar el rato con ellos, cantar, bailar y lucirse juntos. De haber pasado por los momentos difíciles y poder disfrutar ahora de los buenos, e incluso de volver a capear los malos. Va de marcar tendencia sin ni siquiera intentarlo, de sacar lo mejor de los marginados a quienes acogemos", explicó el artista en un comunicado.
Miembro del colectivo Rusia-IDK, del que forman parte otros artistas punteros, además de amigos, como Rusowsky, la nota de prensa explica que estos tres años sirvieron como un "proceso de búsqueda y de viaje emocional" para el músico Juan Casado (Daimiel, 1998).
Su segundo disco llegará después de haber colaborado como productor junto a artistas como Rosalía o Amaia y tras la publicación en 2023 de su propio disco de debut, 'Supernova', del que se hicieron eco incluso medios internacionales como NPR, Pitchfork o The Fader.
El artista resonó con audiencias internacionales por su extravagante apuesta por combinar vanguardia, flamenco, pop urbano, R&B y rap en un estilo difícil de clasificar.
Entre sus actuaciones más recientes se encuentra la que realizó en octubre en el Festival Nescafé Vaivén en Morelos de México, junto a otros artistas internacionales como Joji, ZHU o Bob Moses.