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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 09:20

Ralphie Choo anuncia segundo disco para febrero, tres años después de su aplaudido debut

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Madrid, 13 nov (EFE).- El músico español Ralphie Choo, uno de los que más ha contribuido a la vanguardia del pop nacional en los últimos años y a su pujanza internacional, anunció este viernes el lanzamiento de su segundo disco, 'Le grand architecte', para el próximo 26 de febrero, tres años después de su aclamado debut.

Por EFE
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Junto con ese anuncio, y tras el lanzamiento hace un mes de la canción 'Amarillo Nena', este viernes dio a conocer un nuevo tema de ese trabajo, 'El hueso', que con sus aires tropicalistas fue escogido, además, para abrir y abanderar las novedades de Spotify España de esta semana.

"Va de la emoción: de la emoción de estar en el meollo con tu gente, de pasar el rato con ellos, cantar, bailar y lucirse juntos. De haber pasado por los momentos difíciles y poder disfrutar ahora de los buenos, e incluso de volver a capear los malos. Va de marcar tendencia sin ni siquiera intentarlo, de sacar lo mejor de los marginados a quienes acogemos", explicó el artista en un comunicado.

Miembro del colectivo Rusia-IDK, del que forman parte otros artistas punteros, además de amigos, como Rusowsky, la nota de prensa explica que estos tres años sirvieron como un "proceso de búsqueda y de viaje emocional" para el músico Juan Casado (Daimiel, 1998).

Su segundo disco llegará después de haber colaborado como productor junto a artistas como Rosalía o Amaia y tras la publicación en 2023 de su propio disco de debut, 'Supernova', del que se hicieron eco incluso medios internacionales como NPR, Pitchfork o The Fader.

El artista resonó con audiencias internacionales por su extravagante apuesta por combinar vanguardia, flamenco, pop urbano, R&B y rap en un estilo difícil de clasificar.

Entre sus actuaciones más recientes se encuentra la que realizó en octubre en el Festival Nescafé Vaivén en Morelos de México, junto a otros artistas internacionales como Joji, ZHU o Bob Moses.

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