ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
20º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
32º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 07:30

Relator de la ONU tilda de "vergonzoso" el estado de los pueblos aborígenes de Australia

Imagen sin descripción

Sídney (Australia), 13 nov (EFE).- El relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Albert Barume, advirtió este viernes de que Australia debe adoptar medidas urgentes para proteger a las comunidades aborígenes, tras tildar de "vergonzoso" el estado de las mismas.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El estado de protección de los derechos de los pueblos indígenas es un poco vergonzoso", afirmó Barume en Sídney, al término de una visita de dos semanas al país, durante la que denunció que la situación perjudica la reputación internacional australiana.

El experto instó al Gobierno de Camberra a establecer garantías legales acordes con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y criticó las políticas penitenciarias y las leyes más restrictivas sobre libertad bajo fianza y condenas, que, según señaló, han contribuido al encarcelamiento desproporcionado de menores indígenas.

Los niños de las Primeras Naciones -como se conoce a los pueblos aborígenes en Australia- representan cerca de dos tercios de los menores internados en centros de detención juvenil, mientras que los indígenas constituyen el 37 % de la población penitenciaria adulta, frente al 24 % registrado en 2009.

Barume señaló que el encarcelamiento no puede entenderse al margen de las consecuencias de la colonización, el despojo territorial, el racismo estructural y las desigualdades sociales.

Los pueblos aborígenes australianos y los isleños del estrecho de Torres son los habitantes originarios del continente y sus islas. Representan alrededor del 3,8 % de la población australiana y agrupan una gran diversidad de comunidades, lenguas y tradiciones culturales que preceden en decenas de miles de años a la llegada de los colonizadores británicos en 1788.

Desde entonces, estas poblaciones han sufrido la pérdida de sus territorios, desplazamientos forzosos, políticas de asimilación y separación de familias, cuyas consecuencias continúan reflejándose en las desigualdades sociales y económicas que afrontan.

El relator expresó asimismo su preocupación por los elevados índices de mujeres y menores indígenas desaparecidos o asesinados, así como por la sobrerrepresentación de niños en los sistemas de protección y acogida.

Durante su visita, Barume accedió a centros de detención juvenil en Queensland y el Territorio del Norte, pero sí reclamó una mayor protección de los derechos territoriales y políticos de las comunidades originarias.

El Gobierno australiano aseguró que recibe favorablemente la visita y defendió que los derechos humanos están protegidos mediante distintas leyes federales y estatales, el derecho consuetudinario -el conjunto de normas y prácticas jurídicas que se basan en las costumbres y tradiciones de una sociedad- y la Constitución.

Barume presentará su informe definitivo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2027.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
02
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
03
Policiales
Estos son los 18 vehículos de lujo incautados recientemente en el caso Ueno Bank
Ver más
04
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero y Miguel Mora, Marco González está prófugo
Ver más
05
Nacionales
Fiscalía dispone cambios y aumento en equipos investigativos en casos vinculados a Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar