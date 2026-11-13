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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 19:35

Rescatan a los 129 ocupantes de un crucero tras chocar con una barcaza en Nueva Orleans

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 13 nov (EFE).- Todos los pasajeros de un crucero que transportaba a 129 personas fueron rescatados este viernes tras chocar con una barcaza en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.), informó a la prensa la alcaldesa de la ciudad, Helena Moreno.

Por EFE
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El accidente dejó al menos una docena de personas hospitalizadas. Algunos pasajeros y miembros de la tripulación cayeron al agua por el impacto, pero todos fueron rescatados, detalló la compañía operadora del crucero fluvial, American Cruise Lines.

"American Cruise Lines puede confirmar que nuestro barco fluvial, American Heritage, estuvo involucrado en una colisión mientras estaba atracado en Nueva Orleans. Estamos en estrecha coordinación con la Guardia Costera de los EE. UU. y las autoridades locales. Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados", expresó.

El equipo de prensa de la alcaldesa Moreno confirmó a los medios que doce personas fueron trasladadas al hospital.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 12:30 hora local (18:30 GMT) cerca del puerto de Nueva Orleans, donde el crucero había atracado para descargar a los pasajeros.

La portavoz del puerto de Nueva Orleans, Kimberly Curth, afirmó que el accidente tuvo lugar cuando un barco tipo crucero con hasta 129 personas a bordo fue embestido por una barcaza en el río Misisipi.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al crucero volcado de costado y semihundido tras la colisión, mientras varios remolcadores acuden a contener la embarcación cerca de uno de los puentes que cruzan el Misisipi.

Otros videos muestran a varias personas en el agua tratando de alcanzar una rampa para ponerse a salvo en tierra firme.

Hasta el momento, las autoridades no han explicado la causa del accidente.

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