Rosalía entra de lleno entre los artistas más premiados en la historia de los Latin Grammy

Rosalía llegó a la gala de la 27 edición de estos premios con siete nominaciones por 'Lux', un trabajo alabado por público y crítica desde que fue lanzado el 7 de noviembre de 2025.

Se llevó seis - álbum del año; canción del año y canción pop, por 'La perla'; mejor álbum alternativo; mejor vídeo musical en formato corto, por 'Sauvignon Blanc', y un galardón a la ingeniería de su disco. El único que se le escapó fue el de Grabación del Año, que se la arrebató el argentino Milo J, por 'El niño'.

Con estos datos, Rosalía es la primera artista en lograr tres premios al mejor álbum del año de forma consecutiva, por 'El mal querer', en 2019, 'Motomami' (2022) y ahora por 'Lux'. El único de sus discos que no lo ha conseguido fue el de su debut, 'Los Ángeles' (2017), por el que solo fue nominada a artista del año.

Además de convertirse en la mujer con más premios en una sola edición, un récord que antes ostentaban Shakira y Natalia Laforucade, con 4. La colombiana los ganó en 2006 por 'Fijación Oral Vol.1', mientras que la mexicana alcanzó ese dato en 2015, por 'Hasta la raíz'.

Ellas tres son además las cantantes más premiadas por los Latin Grammy.

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En total, los trabajos de la catalana han logrado 17 Latin Grammy en su carrera, una cifra que la ha permitido superar a Shakira, que cuenta con 15, y acercarse a Natalia Lafourcade, la reina de estos premios, con 20.

Aunque en términos absolutos, Residente es el que acumula más Latin Grammy, con 29, que incluyen los 22 logrados cuando era miembro de Calle 13.

Y Calle 13, el grupo de Residente, Visitante e iLe, ostenta el récord de más Latin Grammy en una sola edición, con los nueve que recogieron en 2011 por 'Entre los que quieran'.

Otro de los datos destacados es que con sus 17 premios, Rosalía consolida su segunda posición entre los artistas españoles con más Latin Grammy, solo superado por Alejandro Sanz, que ya cuenta con 25, tras el logrado esta noche por '¿Y ahora qué+?', considerado en mejor álbum de pop contemporáneo.

Con lo logrado por Rosalía en los Latin Grammy, sus opciones en los Grammy aumentan. Las nominaciones se conocerán el próximo lunes, 16 de noviembre y la española podría repetir el éxito de Bad Bunny en la última edición, cuando fue nominado en seis categorías por 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', de los que tres se tradujeron en premio, entre ellos el de mejor álbum del año.

Si 'Lux' es nominado a mejor álbum del año, sería la primera artista latina en conseguir esa candidatura, algo que no han logrado ni Shakira ni Lafourcade.