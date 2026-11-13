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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 01:20

Rosalía gana el Latin Grammy al álbum de año por 'Lux': "Tengo todo para ser la mejor"

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Las Vegas (EE.UU.), 12 nov (EFE).- La cantante española Rosalía recibió el premio a álbum del año por 'Lux' en la 27º edición de los Latin Grammy empañada en lágrimas, agradeciendo a su familia y celebrando que tiene todo lo que necesita "para ser la mejor".

Por EFE
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"Sé que tengo mucho que aprender y todavía no he hecho mi mejor trabajo, pero tengo todo lo que hace falta para ser la mejor", dijo la cantante tras recibir el premio de manos del colombiano Juanes.

Entre lágrimas, Rosalía agradeció al cantante colombiano de haberla apoyado desde sus inicios y tildó de surrealista que fuera él quien le entregara el gramófono dorado.

"Cuando empezaba mi carrera eras de las primeras personas en mi espectáculo, cuando solo había 100 personas en una sala en Madrid, me ayudaste mucho y te lo agradezco de corazón", apuntó.

Rosalía, que ha sido tres veces ganadora del premio a álbum del año en su trayectoria, el más importante de estos galardones, también aseguró que 'Lux' era "su verdad".

"Si 'El mal querer' fue un sueño o 'Motomami' una apuesta, 'Lux' ha sido un salto al vacío", sentenció.

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