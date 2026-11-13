Rubio agradece a Asfura su cooperación en seguridad y en la lucha contra el narcotráfico

Rubio y Asfura se reunieron en la capital estadounidense en su segundo encuentro oficial y el primero desde que el hondureño asumiera la presidencia el pasado 27 de enero tras contar con el apoyo declarado del presidente estadounidense, Donald Trump.

El secretario de Estado estadounidense "agradeció la firme colaboración de Honduras en materia de prioridades compartidas de defensa, seguridad e inmigración" y "elogió el liderazgo del presidente Asfura en el Escudo de las Américas y la Coalición Anticárteles de las Américas", según un comunicado del Departamento de Estado.

Rubio también reconoció la reciente designación por parte de Tegucigalpa de las pandillas MS-13 y Barrio 18 como organizaciones terroristas.

"Los dos líderes discutieron la expansión del comercio bilateral y la inversión estadounidense en Honduras, y el secretario reafirmó el apoyo de Estados Unidos al pueblo hondureño, que enfrenta las condiciones de sequía causadas por El Niño", agrega la nota.

Rubio y Asfura también "se comprometieron a profundizar la cooperación para lograr una región más segura, más fuerte y más próspera", según el texto.

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El mandatario hondureño llegó al poder con el respaldo público de Trump, quien intervino abiertamente en la campaña electoral de noviembre de 2025 al pedir el voto por Asfura, entonces candidato del conservador Partido Nacional, y advertir que Washington limitaría su apoyo a Honduras si ganaba otro aspirante.

Asfura viajó a la capital estadounidense el 6 de marzo, durante una gira por Estados Unidos en la que formalizó el regreso de su país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Grupo del Banco Mundial.

Además, se reunió con Rubio el 12 de enero en calidad de presidente electo. Tras asumir la jefatura del Estado, fue recibido en febrero por Trump en su residencia de Florida junto a otros líderes del Escudo de las Américas, mecanismo del que Honduras forma parte junto a un grupo de gobiernos de derecha de toda la región que se han alineado con las prioridades de la Casa Blanca.