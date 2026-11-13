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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 23:00

Rusia asegura a Cuba su "firme solidaridad y apoyo" en "tiempos difíciles"

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La Habana, 13 nov (EFE).- El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, aseguró este viernes su "firme solidaridad y apoyo" a Cuba en "tiempos tan difíciles", refirió la Cancillería de Moscú.

Por EFE
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Riabkov también confirmó "la postura de principio" de Moscú respecto a "la inadmisibilidad de ejercer presión económica y militar sobre Cuba", en una conversación telefónica con el viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Gerardo Peñalver, según un comunicado de la Cancillería rusa, publicado en la web de la embajada de Moscú en La Habana.

Asimismo manifestó "la necesidad de poner fin sin demora al bloqueo comercial, financiero y de combustible contra la isla por parte de EE. UU.".

El viceministro ruso también expuso la disposición de Moscú a "seguir brindando a La Habana la necesaria asistencia política y financiera".

Durante la comunicación además "se abordaron cuestiones de actualidad relacionadas con la cooperación bilateral", añadió el comunicado.

Hace dos días, el viceprimer ministro del país euroasiático, Dmitri Chernishenko, dijo que el intercambio comercial entre su país y Cuba aumentó aproximadamente un tercio entre enero y agosto de 2026, durante un foro empresarial celebrado en la Cámara de Comercio e Industrias rusa en Moscú.

Rusia es un aliado político de Cuba desde la Guerra Fría y uno de los principales socios comerciales de la isla. Ambas partes han resaltado sus vínculos como una "asociación estratégica" y han abogado por elevar el nivel de los lazos económicos a de los políticos.

Cuba sufre desde hace seis años una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial.

Esa situación se ha agravado considerablemente desde que en enero el Gobierno de EE.UU. comenzó a aplicar un bloqueo petrolero contra Cuba, a lo que ha sumado después rondas de sanciones económicas y financieras destinadas a impulsar cambios económicos y políticos en la isla, lo que el Gobierno de La Habana denuncia como una estrategia de "máxima presión", "asfixia" y castigo colectivo".

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