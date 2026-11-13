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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 07:35

Rusia duplicó sus exportaciones de diésel en octubre, tras el acuerdo entre Putin y Trump

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París, 13 nov (EFE).- Las exportaciones de diésel ruso prácticamente se duplicaron en octubre respecto a septiembre tras el acuerdo con Estados Unidos, que levantó una parte del embargo a los productos petrolíferos rusos, aunque se mantuvieron muy por debajo de los niveles anteriores a la invasión de Ucrania en 2022.

Por EFE
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La Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este viernes indicó que en octubre Rusia exportó de media el equivalente de 270.000 barriles diarios de gasóleo, frente a los 140.000 de septiembre y a los 120.000 de agosto.

La AIE indicó que Rusia flexibilizó las restricciones que había impuesto a esas exportaciones el 10 de octubre, después del acuerdo un día antes de su presidente, Vladímir Putin, con el estadounidense, Donald Trump, para facilitar el suministro del mercado con diésel y favorecer una reducción de los precios.

En cualquier caso, las salidas al exterior del diésel ruso siguieron lejos de los volúmenes de 2025 (810.000 barriles diarios, de media), de 2024 (870.000) y, sobre todo, los que se constataban antes de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, cuando se acercaban a 1,2 millones de barriles diarios (mb/d).

Según el gabinete Kpler, los envíos rusos de gasóleo alcanzaron 1,13 millones de toneladas, es decir, una cantidad muy superior a las 300.000 toneladas que estaban cubiertas por el acuerdo entre Putin y Trump. Eso incluyó 240.000 destinadas a Turquía y 160.000 para Brasil.

Por lo que respecta al crudo, Rusia mantuvo en octubre las exportaciones al mismo nivel, con 5,33 mb/d, y los principales compradores, con mucha diferencia, continuaron siendo China (2,3 mb/d) e India (2,1 mb/d).

El incremento de las ventas de gasóleo en el exterior fueron el principal contribuyente al incremento de las exportaciones de petróleo y derivados rusos en octubre, que totalizaron 6,82 mb/d, frente a los 6,56 mb/d de septiembre.

Además, gracias sobre todo al incremento de los precios del petróleo el mes pasado, los ingresos rusos por esas exportaciones ascendieron hasta 21.150 millones de dólares en octubre, después de los 17.540 millones en septiembre.

En el conjunto de 2022, el primer año de la guerra con Ucrania, Rusia había conseguido 249.440 millones de dólares por la venta en el exterior de su crudo y de derivados del petróleo.

Los autores del informe destacaron que la tregua energética que había anunciado a mediados de octubre Trump en la guerra entre Ucrania y Rusia se mantuvo durante dos semanas, pero después de eso los ataques ucranianos se reanudaron y en la primera semana de noviembre alcanzaron a seis refinerías rusas.

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