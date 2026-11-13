Rusia propone que Finlandia salga de la OTAN para acordar paz en Ucrania, según Bild

De acuerdo con el medio alemán, Moscú planteó una propuesta para reformar la arquitectura de seguridad en Europa en el curso de conversaciones informales mantenidas con representantes europeos en el marco de las negociaciones trilaterales de esta semana en Abu Dabi con Ucrania y Estados Unidos.

Bild señaló que en paralelo a las delegaciones oficiales se produjeron contactos en diferentes formatos, algunos a través de mediadores civiles y otros a través de mediadores militares.

Como parte de una propuesta planteada en este contexto, Rusia habría pedido conservar los territorios que ya ha ocupado en Ucrania, además de la parte del Donbás que no ha conseguido conquistar militarmente, así como la desmilitarización de los puertos ucranianos de Odesa y Mikoláyiv.

Ucrania no podría ingresar en la OTAN, pero sí en la Unión Europea, como ya ha señalado Moscú con anterioridad.

Además, la Alianza Atlántica debería cerrar sus bases militares en los países bálticos y Finlandia habría de salir de la OTAN, a la que accedió a raíz de la invasión rusa de Ucrania, y regresar a su estatus neutral anterior al conflicto, siempre según dicha propuesta.

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Asimismo, el plan prevé una reestructuración de Moldavia, que se convertiría en una república federal de la que formarían parte oficialmente los territorios separatistas de Transnistria y Gagaúzia, aunque en caso de una adhesión a la UE, estos últimos podrían celebrar un referéndum de independencia.

A cambio, Rusia renunciaría al estacionamiento de armas nucleares y de cohetes de medio alcance en Bielorrusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró este jueves en declaraciones recogidas por la agencia rusa Interfax que Moscú no ha reclamado una retirada de Finlandia de la OTAN y que el tema "no se discutió" en Abu Dabi.

El ministro finlandés de Defensa, Antti Häkkänen, calificó de "indignantes" las supuestas exigencias de Moscú a la OTAN y señaló que el Kremlin persigue que los países de la Alianza se autoimpongan restricciones que sirvan a los intereses de Rusia.

"Este tipo de cosas no son negociables y Rusia lo sabe. Es absolutamente indignante siquiera sugerir algo así", afirmó Häkkänen en rueda de prensa.

Según Häkkänen, la arquitectura de seguridad europea, en la medida en que se refiere a la defensa de países independientes y miembros de la OTAN, no es "en absoluto un tema negociable".

A su juicio, últimamente Rusia se ha envalentonado a la hora de poner a prueba a Europa y Estados Unidos para ver hasta qué punto estos países están dispuestos a ceder ante sus deseos.

"Cuanto más blando sea Occidente con las ambiciones militares de Rusia, más a prueba será puesto por Rusia. Moscú llegará tan lejos con estas pruebas como se lo permita la indulgencia occidental", subrayó.

Según Häkkänen, la estrategia rusa consiste en ampliar al máximo sus exigencias antes de unas eventuales negociaciones con Europa para luego hacer supuestas concesiones y lograr más fácilmente sus objetivos iniciales.

Finlandia entró en la OTAN oficialmente el 4 de abril de 2023, poco más de un año después del inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, tras casi tres décadas de estrecha cooperación con la Alianza Atlántica, abandonando su histórica política militar de no alineamiento.