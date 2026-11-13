Sarkozy advierte de amenaza de crisis financiera en Francia antes de elecciones al Elíseo

"Estamos bailando sobre un volcán. Nos amenaza un tsunami, quizá incluso antes de las elecciones presidenciales", señaló Sarkozy en una entrevista publicada este viernes por el diario Le Figaro, en la que sostuvo que "la cuestión ya no es saber si habrá una crisis financiera, sino cuándo" se producirá.

Sarkozy, que presidió Francia entre 2007 y 2012, describió un panorama económico preocupante, marcado por un crecimiento prácticamente nulo, una deuda pública que considera próxima a niveles insostenibles y una presión fiscal que calificó de excesiva.

En su opinión, la salida de esta situación exige decisiones estructurales y no nuevos anuncios políticos o medidas presupuestarias de corto alcance. Solo existen dos grandes instrumentos para corregir los desequilibrios: reducir el gasto público y prolongar la vida laboral de los ciudadanos, aseguró.

Incidió especialmente en una reducción del número de funcionarios y un aumento de la edad de jubilación. "Gastamos demasiado y no trabajamos lo suficiente", dijo Sarkozy.

Una advertencia que se produce mientras el actual gobierno macronista se enfrenta a dificultades presupuestarias ante el desafío de contener el déficit y estabilizar una deuda pública elevada, en medio de un Parlamento fragmentado y sin una mayoría política clara.

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Para el conservador Sarkozy, la solución va más allá de los ajustes presupuestarios o de promesas de los candidatos presidenciales, y aseguró que la recuperación de la credibilidad financiera dependerá de la aplicación efectiva de reformas sobre el gasto y el mercado laboral.

El exjefe del Estado recuperó su antiguo lema electoral de 2007, "trabajar más para ganar más", y sostuvo que sigue siendo válido casi dos décadas después.

También criticó la suspensión de la reforma de las pensiones, que elevaba a 64 años la edad de jubilación, y las medidas destinadas a aumentar los salarios más bajos, al entender que incrementan las cargas sobre las generaciones jóvenes y dificultan la recuperación económica.

Sarkozy consideró que Francia atraviesa una crisis que va más allá de las finanzas públicas y que afecta también a la autoridad del Estado, la seguridad y la cohesión social.

"La novedad no está en la explosión de violencia, sino en el sentimiento inédito de impotencia del Estado y de ausencia de autoridad", comentó sobre la ola de protestas en Francia contra el encarecimiento del coste de la vida.

De cara a las elecciones presidenciales de abril-mayo de 2027, el conservador reclamó una unión extensa de la derecha y el centro mediante la celebración de unas primarias abiertas.

Ninguno de los candidatos de ese espectro cuenta ahora con posibilidades, según los sondeos, de pasar el primer filtro del 18 de abril, que solo superarían la líder ultraderechista Marine Le Pen y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que se disputarían el Elíseo el 2 de mayo.