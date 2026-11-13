Save The Children: Unos 2,7 millones de personas afrontan inseguridad alimentaria en Kenia

"Nos encontramos con 2,7 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria a nivel de crisis; de ellas, hasta 348.000 se encuentran, de hecho, en un nivel de hambre de emergencia", afirmó la directora de la organización en Kenia, Jib Rabiltossaporn, en una rueda de prensa en Nairobi.

En un comunicado, la ONG defensora de los derechos de la infancia subrayó que "el impacto combinado del cambio climático, la inseguridad alimentaria, el desplazamiento y la reducción de la financiación humanitaria está exponiendo a millones de menores a riesgos cada vez mayores".

En todo el país, aseveró, las intervenciones humanitarias se vieron obstaculizadas en el último año por la disminución de la ayuda internacional proveniente de Estados Unidos y varios países europeos.

"A nivel global, Save the Children perdió el 35 % de sus ingresos destinados a programas en 48 países. En Kenia, creo que esa cifra fue del 38 %", precisó en la rueda de prensa la presidenta y directora ejecutiva de Save the Children en Estados Unidos, Soeripto Janti.

La situación es especialmente delicada en el norte del país en zonas como el condado de Turkana, el más pobre y uno de los más extensos de Kenia, adonde viajó en la última semana Janti, quien allí constató "necesidades enormes que afectan a un gran número de niños".

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"Resulta verdaderamente impactante observar la cantidad de niños que padecen desnutrición severa (...), no sólo en los asentamientos de refugiados, sino también en el resto del condado y en otros condados del país", señaló la presidenta, quien acudió al campo de refugiados de Kakuma, el segundo más grande de Kenia con unas 300.000 personas desplazadas.

Mientras las comunidades norteñas se recuperan aún de una larga sequía, las lluvias previstas próximamente por el fenómeno meteorológico de El Niño, para el que los expertos pronostican una inusual intensidad, representan una nueva amenaza.

Las fuertes lluvias y las inundaciones podrían desplazar a familias, dañar infraestructuras, contaminar fuentes de agua y obstruir el acceso a servicios de salud, nutrición y protección infantil.

Según Janti, "el cambio climático ya no es una amenaza futura para los niños en Kenia, es una realidad cotidiana. Los reiterados choques climáticos están erosionando los medios de vida, agravando el hambre y sumiendo a los niños vulnerables en una crisis aún más profunda".

Save the Children también alertó del "aumento de las presiones humanitarias" en el norte de Kenia, tras la reciente llegada de "más de 40.000 personas" que huyen de la violencia en Etiopía y hallaron refugio en la ciudad de Moyale, fronteriza con el país vecino.

Esta afluencia incrementó la demanda de servicios de salud, agua, saneamiento, educación y protección en zonas que ya enfrentan choques climáticos y dificultades económicas.