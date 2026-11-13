Secretario del Tesoro de EEUU cree que se lograrán pactos comerciales con México y Canadá

"Soy optimista con respecto a la posibilidad de alcanzar acuerdos comerciales con Canadá y México", dijo Bessent, en una entrevista con la cadena CNBC al ser preguntado sobre si la dura derrota republicana en las elecciones del 3 de noviembre, que ha otorgado a los demócratas el control del Congreso, iba a afectar a la política comercial del Gobierno Trump.

Bessent no ofreció más detalles sobre negociaciones con México y Ottawa, pero destacó que, después de que en febrero el Supremo tumbara buena parte de los aranceles de Washington, el Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, ha sido muy metódico implementando otros gravámenes comerciales a partir de investigaciones sobre posibles prácticas comerciales desleales de otros países.

A su vez, el secretario del Tesoro no hizo mención alguna durante la entrevista a la advertencia arancelaria que el propio Trump lanzó a las autoridades mexicanas el jueves en redes sociales.

El presidente estadounidense amenazó con duplicar "inmediatamente" los aranceles a México si el país no frenaba las caravanas de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos, aunque el mandatario tampoco precisó qué gravámenes se verían afectados.