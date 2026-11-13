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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 12:55

Sheinbaum llevará a China un mensaje de cooperación y promoverá inversiones en México

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Ciudad de México, 13 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que llevará a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en China, un mensaje de cooperación internacional para el desarrollo y bienestar común, además de promover el Plan México para atraer inversiones.

Por EFE
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"Esa visión de independencia, de soberanía y de cooperación para el desarrollo es la que ha marcado nuestra política internacional y es la que nosotros defendemos, y ese es el mensaje que vamos a llevar a la APEC", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana, quien viajará este fin de semana para participar en la cumbre que se celebrará en Shenzhen (sur de China), sostuvo que las relaciones internacionales deben basarse en el respeto a la soberanía y el beneficio compartido.

"No puede haber el desarrollo de un país a costa de los demás países. Tiene que haber una visión internacional del bienestar común", afirmó Sheinbaum.

La mandataria viajará acompañada del canciller mexicano, Roberto Velasco; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y la de Ciencia, Rosaura Ruiz.

Con su viaje a China, el primero al gigante asiático desde que asumió el cargo en 2024, la mandataria busca retomar el protagonismo del país en la escena global tras el aislacionismo de su predecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien evitaba las reuniones internacionales y apenas viajó fuera del país en su sexenio.

Sheinbaum adelantó que aprovechará los encuentros empresariales de APEC para presentar los resultados del Plan México, su estrategia para impulsar la inversión y la producción nacional.

 "Nuestra misión (...) es mostrar el Plan México y sus resultados. Y explicar cuáles son los esquemas que nosotros tenemos planteados para la inversión nacional y extranjera en nuestro país", indicó.

La mandataria precisó que durante su encuentro bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, el comercio no será el asunto central, aunque una delegación mexicana encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, permanecerá en China para abordar los temas comerciales.

También confirmó que sostendrá conversaciones con representantes de Vietnam, país interesado en ampliar su relación comercial con México.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que el turismo chino hacia México aumentó un 10 % este mes y adelantó que el país participará en ferias turísticas en Shanghái y Pekín, con el objetivo de fortalecer los intercambios y ampliar la conectividad aérea.

Mientras, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, destacó que la exposición mexicana ‘Civilizaciones del México antiguo’, integrada por más de 800 piezas, ha recibido alrededor de 450.000 visitantes en Shanghái, como parte de la presencia cultural de México en el país asiático.

La visita marcará el primer viaje de Sheinbaum a China como presidenta, en un contexto de tensiones comerciales internacionales y de esfuerzos de México por diversificar sus relaciones económicas.

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