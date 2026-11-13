Singapur arresta a cinco personas por fraude relacionado con chips de Nvidia

En un comunicado policial, y sin vincular este caso al de Megaspeed, la empresa para la que trabajaba Alice Huang, la supuesta espía china vinculada sentimentalmente con Jensen Huang, un escándalo que ha llevado a apartar al cofundador de Nvidia de la empresa, la isla identifica al detenido como Shi Bingzhe y dice que se trata del quinto ciudadano arrestado por cargos similares.

Estos, detalla, son hasta 41, y están relacionados con la compra de servidores en dos empresas en las que ocupaba altos cargos directivos, Superphi y NJ Global, investigadas también por presunto blanqueo de capitales, según el comunicado de las autoridades.

El medio singapurense Channel News Asia vinculó el arresto con la "presunta conspiración de fraude relacionada con los chips de Nvidia", tras las redadas llevadas a cabo en el país contra supuestos intermediarios involucrados en el movimiento ilegal de chips de Nvidia sin licencia de exportación a China.

La Policía de Singapur informó de la detención al tiempo que afirma intensificar los controles en torno a los chips, en medio de la controversia por Megaspeed y de que la isla haya sido señalada por actuar como posible puente de contrabando tecnológico.

En caso de ser declarado culpable, Shi podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión, una multa de hasta 500.000 dólares singapurenses (unos 350.00 euros) o ambas, indica el comunicado.

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Las empresas implicadas, por su parte, podrían recibir multas de hasta un millón de dólares singapurenses (unos 700.000 euros) o del doble del valor de los beneficios obtenidos a través de las actividades delictivas atribuidas, si esta cantidad fuera superior.

Según el texto de la Policía, además de Shi, otras cuatro personas han sido detenidas en relación con este caso.

El comunicado policial coincide con otras iniciativas de Singapur para defenderse de las acusaciones tras el escándalo de Megaspeed.

El jueves, el Ministerio de Interior indicó en un comunicado enviado a EFE que la Policía y Aduanas del país comenzaron una "investigación independiente" sobre Megaspeed en febrero de 2025 por "posibles declaraciones falsas sobre la compra de servidores" y acusó a Estados Unidos de apenas colaborar en las pesquisas.