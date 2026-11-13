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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 20:50

SpaceX lanza su decimoquinta misión Starship y desvía el propulsor al mar

Imagen sin descripción

Washington, 13 nov (EFE).- SpaceX lanzó con éxito este viernes su decimoquinta misión de prueba de Starship, aunque tuvo que desviar el cohete propulsor Super Heavy a aguas del golfo de México en lugar de intentar recuperarlo con los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento en Starbase, en el sur de Texas.

Por EFE
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La compañía aeroespacial del magnate tecnológico Elon Musk informó en su cuenta de X que el Super Heavy había sido "desviado hacia un amerizaje en alta mar en el golfo" sin ofrecer de momento más detalles.

El objetivo de esta misión era intentar recuperar por primera vez mediante brazos mecánicos tanto el propulsor como la nave Starship, que tiene previsto retornar a la tierra el sábado tras desplegar 26 satélites V3 de la red Starlink y completar unas 14 órbitas.

Pese a lo sucedido con Super Heavy, la empresa sigue planeando capturar el sábado la nave Starship, que ha funcionado con normalidad y recibió autorización de los controladores de la misión para encender sus motores y completar la inserción orbital.

Durante su recorrido, la nave alcanzará una velocidad máxima de 17.600 millas por hora, casi 23 veces la velocidad del sonido, según explicó Dan Huot, representante de SpaceX a medios locales.

La compañía tenía previsto que Starship permaneciera unas 22 horas en órbita desplegando los V3 antes de intentar su regreso a la Tierra este sábado.

El portavoz de SpaceX Jesse Anderson aseguró que, pese al desvío del propulsor Super Heavy hacia el golfo de México, la nave continuaba funcionando a pleno rendimiento.

El lanzamiento se produce además en un momento de cambio político en Texas, donde la demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano, Greg Abbott, en las elecciones del pasado 3 de noviembre y asumirá el cargo en enero como la primera mujer latina en gobernar el estado.

Hinojosa ha prometido mayor escrutinio sobre las grandes tecnológicas y afirmó durante la campaña que Texas puede mantener una buena relación con Musk, pero "bajo nuestras condiciones".

Las operaciones de SpaceX en Starbase también han sido objeto de críticas de organizaciones ambientalistas por su impacto en los ecosistemas del delta del río Grande, cerca de humedales protegidos y del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Bajo Valle del Río Grande, uno de los últimos hábitats de calidad para el ocelote en Estados Unidos, una especie en peligro de extinción.

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