Supremo noruego condena al Estado por deficiente estudio ambiental de licencias petroleras

Pero aunque el proceso de aprobación ha sido considerado nulo y deberá ser realizado de nuevo, las compañías conservarán sus permisos y la producción no se verá afectada inicialmente.

La sentencia unánime, que confirma los fallos de dos instancias anteriores, resaltó que sólo se realizaron las evaluaciones del impacto ambiental de las emisiones durante la fase de producción, pero no las de las emisiones por combustión, las que se liberan a la atmósfera cuando se quema el petróleo.

"Conforme a la directiva de proyectos de la Unión Europea (UE), que ha sido incorporada al derecho noruego, las emisiones por combustión que conllevará la extracción de petróleo deben ser sometidas a un análisis de impacto ambiental antes de que se apruebe el plan de desarrollo y operativo", señaló la sentencia.

El fallo resaltó que esa evaluación debe describir y analizar "el impacto climático previsto de las emisiones, medido como efecto del calentamiento global".

El tribunal recordó no obstante que las petroleras que tienen los derechos no eran parte del caso -surgido de una demanda de las organizaciones ecologistas Greenpeace y Naturaleza y Juventud contra el Estado-, por lo que la nulidad de las autorizaciones no implica que los permisos queden automáticamente sin efecto.

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"El Ministerio (de Energía) deberá evaluar de nuevo el caso sobre la base de una tramitación correcta", explicó el Supremo, formado en esta ocasión por once jueces, una circunstancia que sólo ocurre en casos de especial importancia.

El Estado noruego fue condenado también a pagar las costas del juicio, que superan los 5 millones de coronas (470.000 euros).

La líder de la sección noruega de Greenpeace, Haldis Tjeldflaat Helle, calificó en un comunicado la sentencia de "histórica" y dijo que cambiará la política petrolera de ese país nórdico "para siempre".

"Las autoridades noruegas estarán obligadas a partir de ahora a tener en consideración los enormes daños climáticos que provocan el petróleo y el gas noruegos cuando se deban evaluar nuevos proyectos. Esta victoria es sencillamente crucial", afirmó.

El abogado del Estado, Fredrik Sejersted, resaltó que el Supremo había sido "muy claro" en que los efectos jurídicos sólo afectan al Estado y no a las compañías que poseen los derechos, por lo que los permisos "siguen estando vigentes".

Sejersted admitió no obstante que la sentencia tendrá influencia en futuros procesos de aprobación de permisos en la plataforma continental de Noruega, principal exportador de gas y petróleo de Europa occidental.

Los yacimientos afectados, cuyas licencias corresponden a las noruegas Equinor y Aker BP, son los de Breidablikk, Tyrving y Yggdrasil: el primero empezó su producción en 2023, el segundo un año más tarde y, el último, tenía previsto su inicio en 2027.