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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 12:25

Taylor Swift regresa a la gala de los premios de la música country tras más de una década

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Washington, 13 nov (EFE).- La cantante Taylor Swift actuará en la gala de los Premios CMA (Asociación de Música Country) de este 2026, en lo que será su primera actuación en más de una década en esta celebración del género musical estadounidense, según adelantó este viernes la cadena ABC News.

Por EFE
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Los seguidores de la cantante esperaban un gran anuncio para este viernes y finalmente trascendió que Swift participará en la ceremonia anual de estos premios que se celebran el próximo miércoles.

En ese entonces, en la gala de 2013, la cantante interpretó una versión acústica de 'Red' junto a Alison Krauss y Vince Gill.

Swift es la última incorporación del programa de actuaciones de la 60 edición de los premios CMA de este año, que también incluye a otros artistas como Ella Langley, Miranda Lambert, Kacey Musgraves, Cody Johnson, Tucker Wetmore, Tim McGraw, Zach Top y The Red Clay Strays.

La superestrella de la música batió el pasado septiembre el récord de ser la más premiada en la historia de los VMAs, los MTV Video Music Awards.

"Quiero agradecer y dedicar este premio a una persona, sin la cual esto no estaría pasando. Esa persona es, la máxima 'showgirl' Dolly Parton", dijo Swift al recibir el premio a vídeo del año por 'The Fate of Ophelia'.

La 60 edición de los premios CMA, en la que actuará Taylor Swift, se transmitirá en vivo por ABC y Disney+ el miércoles 18 de noviembre, y estará disponible al día siguiente en Hulu.

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