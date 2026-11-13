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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 12:55

Tokáyev dice que nadie está sobre la ley al comentar arrestos de directivos por corrupción

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Astaná, 11 nov (EFE).- El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, aseguró este viernes que nadie en el país está por encima de la ley, independientemente de su cargo, méritos o conexiones familiares.

Por EFE
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Estas declaraciones se producen poco después de la detención de altos directivos kazajos sospechosos de corrupción, que las autoridades ven como "una señal sumamente seria de corrupción a gran escala en empresas estatales".

El mandatario kazajo hizo estas declaraciones durante una reunión operativa del Consejo de Seguridad en Astaná dedicada a la lucha contra la corrupción en las compañías del Estado.

Tokáyev subrayó que entre 2023 y 2025 fueron destapados 3.168 delitos por corrupción por un valor superior a 248.000 millones de tenge (aproximadamente 559 millones de dólares), de los cuales 2.165 fueron cometidos por funcionarios públicos.

En los primeros diez meses de 2026 se cometieron 751 delitos relacionados con la corrupción, de los cuales 546 fueron perpetrados por funcionarios, agregó.

"Como demuestran estas estadísticas la situación de la corrupción sigue siendo compleja, pero no vamos a ocultar nada a la gente como un avestruz que esconde la cabeza bajo la arena", prometió el presidente kazajo.

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