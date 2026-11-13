ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
19º
Máx
38º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
22º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 21:05

Trump urge al Congreso a recuperar la producción de Hollywood con incentivos fiscales

Imagen sin descripción

Los Ángeles (EE.UU.), 13 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este viernes al Congreso de EE.UU. a sacar adelante un proyecto bipartidista que ofrece incentivos fiscales federales para evitar la fuga de la producción en Hollywood, epicentro de la industria del cine y el entretenimiento del mundo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En un mensaje en Truth Social, el mandatario explicó que está trabajando con senadores del Partido Republicano y opositores, como el senador demócrata por California Adam Schiff, para que se apruebe la Ley de Revitalización del Cine, la Televisión y el Entretenimiento (Motion Picture, Television, and Entertainment Revitalization Act), que otorgaría incentivos fiscales a la industria.

Trump subrayó que gran parte de la industria del entretenimiento se ha trasladado a Canadá, el Reino Unido, Australia y otros países; sin embargo, los actores, productores y todos los demás profesionales del sector "¡quieren volver a casa!".

“Es importante destacar que cientos de miles de trabajadores se verán beneficiados de manera muy significativa con la aprobación de este proyecto de ley. La inversión destinada a estos incentivos fiscales se recuperará con creces, multiplicada por diez”, insistió.

Hollywood sufre desde hace décadas de un fenómeno conocido como 'runaway production': la fuga de las grandes producciones y rodajes de cine o televisión hacia otros países ante la falta de incentivos fiscales atractivos.

Este problema se agravó durante la pandemia de la covid-19, cuando la industria cinematográfica de EE.UU. quedó en una situación de extrema vulnerabilidad y se vivieron las históricas huelgas de guionistas y actores que paralizaron el sector en 2023.

Trump amenazó, en su segunda llegada al poder, con imponer un arancel del 100 % a las películas extranjeras, una medida que generó un fuerte rechazo entre los principales sindicatos y estudios, que advirtieron que paralizaría la distribución global.

En su lugar, los representantes de la industria propusieron una mejora en los créditos fiscales, similares a los que ofrecen países y algunos estados de EE.UU. que se están beneficiando del éxodo de Hollywood, como es el caso de Nuevo México o Georgia.

“Esperemos que republicanos y demócratas unan sus fuerzas para finalizar esta legislación, que ya está siendo objeto de intensas negociaciones. Es posible llevarlo a cabo de forma rápida, precisa y eficiente y, lo que es más importante, beneficiará a todo el país”, puntualizó el mandatario.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
02
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
03
A La Gran 7-30
AUDIO: Hallaron tres bonos de Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) de Ueno Bank por “montos importantes” en casa de Liana Caballero
Ver más
04
Política
Amplían imputación contra Santiago Peña en caso Ueno Bank: incluyen asociación criminal
Ver más
05
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro y la goleada de Paraguay: “Buena presentación”
Ver más

Te puede interesar