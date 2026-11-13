Tul, gasa y siluetas etéreas reinan en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026

Los Latin Grammys, que han celebrado esta noche su 27 edición en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU.), han coronado a Rosalía, que se ha hecho con seis galardones por 'Lux'. La española también ha destacado en su presencia en la alfombra roja.

Rosalia, que hizo tres cambios de vestuario a lo largo de la noche, se decantó por un imponente diseño de la transgresora firma Matières Fécales. El vestido estaba formado por un cuerpo ajustado de tul que dejaba sus hombros al aire, y una amplia y voluminosa falda que constituían una silueta de cuento de hadas, acompañada por el pelo recogido y su conocido halo rubio en el cabello.

En una estilo similar, Karol G y Mon Laferte eligieron vestidos de inspiración nupcial y etérea. La Tropicoqueta, que se llevó dos galardones, optó por un traje ajustado con silueta de sirena, elaborado en tul y firmado por la diseñadora griega Celia Kritharioti, mientras que Laferte se decantó por un diseño en tonos blanco de Vivienne Westwood, con falda abullonada, gran velo de novia, y escote de palabra de honor que dejaba ver todos sus tatuajes.

El blanco fue también la elección de la argentina Silvana Estrada, que contaba con seis nominaciones este año, y que lució un vestido en tonos blancos, con falda plisada y escote palabra de honor.

En una dirección opuesta, Janet Jackson, encargada de entregar el premio a una trayectoria al puertorriqueño Daddny Yankee, optó por un estilo más sobrio con un traje de chaqueta en tono morado de pronunciadas hombreras y cuello cerrado.

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El toque urbano lo puso la cantante Tokischa, que vistió un traje de color negro formado por pantalón, top ajustado y chaqueta de cuero y Bad Gyal que llevó un vestido de estampado de serpiente de Salih Balta, formado por corsé y una atrevida falda.

La actriz Ana de Armas, que cambió Hollywood por los Latin Grammy, acudió con un diseño de Elie Saab en tonos azul y estampado floral, para acompañar a su pareja, el cantante venezolano Alberto 'Beto' Montenegro.

Entre las apuestas más personales se encontraban el vestido rojo de volantes y flecos, acompañado por corsé y gafas negros de Lila Downs, y Sofia Monroy con un llamativo conjunto gris inspirado en un traje masculino y acompañado por un corpiño realista que imitaba un torso masculino.

También desfilaron por la alfombra, Nathy Peluso, con un vestido azul cielo acompañado con un drapeado en tono vino; Camila Cabello con un estilismo de raso en rosa pastel de Simone Roch, que completaba una boa de plumas; o Elena Rose con un atuendo blanco escultórico.

Los hombres en su mayoría optaron por el tradicional esmoquin de noche y traje pantalón. Fue el caso de Daddny Yankee, uno de los protagonistas de la ceremonia por el premio a toda una trayectoria, que eligió un traje de chaqueta negro con detalles brillantes en los hombros.

Más innovadores fueron el músico español Leiva que llevó un original traje de chaqueta cruzado color amarillo pastel; Ryan Castro con traje de terciopelo rosa bebé, y Feid, que se decantó por un traje beige acompañado por una curiosa corbata tejida en ganchillo. El productor argentino Bizarrap optó por el traje clásico al que unió su ya tradicional gorra y gafas de sol.

Quienes también optaron por el esmoquin fueron el uruguayo Jorge Drexler, con traje en tono vino y camisa negra; Pablo Alborán, con smoking elegante formado por chaqueta verde y pantalón negro, o Pedro Peixoto quien optó también por el terciopelo. El estilo texano fue el elegido por Carin León con un traje de esa inspiración, botas y sombrero.